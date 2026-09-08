Κόρα Καρβούνη: Η σπάνια εμφάνιση με τις αδερφές της

Η ζωή με τη δίδυμη αδερφή της και το απίστευτο περιστατικό

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Η Κόρα Καρβούνη βρέθηκε στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» μαζί με τις αδερφές της, Βίβα Τρανάκα και Βικτώρια Καρβούνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόρα Καρβούνη εμφανίστηκε με τις αδερφές της στην επίσημη προβολή της ταινίας "Κόκορας".
  • Οι τρεις αδερφές πόζαραν χαμογελαστές, με την Κόρα να φοράει μαύρο σύνολο.
  • Η Κόρα έχει μιλήσει για την ιδιαίτερη σχέση της με τη δίδυμη αδερφή της, Βικτώρια, και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν.
  • Η Βικτώρια χρειάστηκε να αποδείξει την ταυτότητά της σε καφενείο, καθώς την μπέρδεψαν με την Κόρα.
  • Η κοινή εμφάνιση των αδερφών ανέδειξε τη στενή τους σχέση και τις οικογενειακές στιγμές.

Μια ξεχωριστή βραδιά στο Κινηματογράφο Λαΐς μοιράστηκε η Κόρα Καρβούνη με τις αδερφές της, Βίβα Τρανάκα και Βικτώρια Καρβούνη, στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη.

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Οι τρεις αδερφές πόζαραν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό, με την κοινή τους εμφάνιση να τραβά τα βλέμματα. Η Κόρα Καρβούνη επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν οι αδερφές της, με τις οποίες διατηρεί στενή σχέση.

Κόρα Καρβούνη με τις αδερφές της, Βίβα Τρανάκα & Βικτώρια Καρβούνη

Κόρα Καρβούνη με τις αδερφές της, Βίβα Τρανάκα & Βικτώρια Καρβούνη

Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν στο The 2Night Show για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη δίδυμη αδερφή της, Βικτώρια, περιγράφοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις δυσκολίες αλλά και τις ιδιαιτερότητες του να μεγαλώνεις έχοντας δίπλα σου ένα πρόσωπο που μοιάζει τόσο πολύ με εσένα.

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«Με την αδερφή μου είμαστε ομοζυγωτικές. Εγώ ρωτώ τη μαμά μου όταν μας βλέπω, δε μας ξεχωρίζω», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά η Κόρα Καρβούνη.

Η ίδια έχει εξηγήσει πως το γεγονός ότι οι δυο τους ήταν δίδυμες επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσαν την προσωπικότητά τους, ιδιαίτερα κατά τα παιδικά και σχολικά τους χρόνια.

«Το να είσαι δίδυμος είναι δύσκολο. Μοιράζεσαι τη γέννα, τη μάνα, ε και μετά να πας και στο ίδιο τμήμα στο σχολείο και να σου λένε “α, είστε ίδιες”», είχε πει.

Τάσος Γερακίνης-Κόρα Καρβούνη-Νίκος Κασάπης

Τάσος Γερακίνης-Κόρα Καρβούνη-Νίκος Κασάπης

Όπως περιγράφει, η συνεχής παρουσία της μίας δίπλα στην άλλη μπορούσε να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν υπήρχε ξεχωριστή ταυτότητα: «Το παιδί δεν αναπτύσσει προσωπικότητα κι είναι συνέχεια το ένα δίπλα στο άλλο. Έχουμε συνέχεια τους ίδιους φίλους».

Η απίστευτη ιστορία με την ταυτότητα

Η Κόρα Καρβούνη έχει μοιραστεί μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που δείχνει πόσο δύσκολο ήταν για τους γύρω τους να ξεχωρίσουν τις δύο αδερφές.

Όπως έχει διηγηθεί, η Βικτώρια βρισκόταν σε ένα καφενείο όταν δύο παιδιά την αναγνώρισαν ως την Κόρα και της έδωσαν συγχαρητήρια. Εκείνη προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι δεν ήταν η Κόρα αλλά η Βικτώρια.

Οι δύο νεαροί, ωστόσο, επέμεναν, με αποτέλεσμα η Βικτώρια να χρειαστεί να βγάλει ακόμη και την ταυτότητά της για να τους αποδείξει ποια είναι. Το αποτέλεσμα, όπως αποκάλυψε η Κόρα, ήταν απολαυστικό:  «Και στην ταυτότητα ίδιες είμαστε».

Κόρα Καρβούνη με τις αδερφές της, Βίβα Τρανάκα & Βικτώρια Καρβούνη

Κόρα Καρβούνη με τις αδερφές της, Βίβα Τρανάκα & Βικτώρια Καρβούνη

Η κοινή εμφάνιση των τριών αδερφών στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» έδωσε έτσι την ευκαιρία για μια όμορφη οικογενειακή στιγμή, ενώ παράλληλα έφερε στο προσκήνιο την ιδιαίτερη σχέση της Κόρας με τη δίδυμη αδερφή της, Βικτώρια.
 

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