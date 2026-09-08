Η Στεφανία Γουλιώτη άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της στην Αθήνα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι ζωής στα απόκοσμα μέρη της Ισλανδίας.

Η αγαπημένη ηθοποιός ξεκίνησε την περιπλάνησή της από το νότιο τμήμα της χώρας, εξερευνώντας τις καταπράσινες, αλλά και ηφαιστειογενείς εκτάσεις της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε διάσημα φυσικά μνημεία, όπως είναι ο καταρράκτης Gullfoss.

Στεφανία Γουλιώτη: Οι εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι της στην Ισλανδία

Θέλοντας να δοκιμάσει μάλιστα τα όρια και τις αντοχές της, φόρεσε το κυπαρισσί μπικίνι της και βούτηξε στα παγωμένα νερά της λίμνης Jökulsárlón Glacier Lagoon.

Οι πολικές θερμοκρασίες όμως την ανάγκασαν να βγει στην επιφάνεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ίδια, με χιουμοριστική και αυτοσαρκαστική διάθεση, σχολίασε στις αναρτήσεις της: «Παναγίτσα μου, όχι» και «Σε μια άλλη ζωή ξανά».

Συνεχίζει να συλλέγει εμπειρίες η πολυταξιδεμένη ηθοποιός