Η Στεφανία Γουλιώτη άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της στην Αθήνα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι ζωής στα απόκοσμα μέρη της Ισλανδίας.
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Η αγαπημένη ηθοποιός ξεκίνησε την περιπλάνησή της από το νότιο τμήμα της χώρας, εξερευνώντας τις καταπράσινες, αλλά και ηφαιστειογενείς εκτάσεις της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε διάσημα φυσικά μνημεία, όπως είναι ο καταρράκτης Gullfoss.
Θέλοντας να δοκιμάσει μάλιστα τα όρια και τις αντοχές της, φόρεσε το κυπαρισσί μπικίνι της και βούτηξε στα παγωμένα νερά της λίμνης Jökulsárlón Glacier Lagoon.
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Οι πολικές θερμοκρασίες όμως την ανάγκασαν να βγει στην επιφάνεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ίδια, με χιουμοριστική και αυτοσαρκαστική διάθεση, σχολίασε στις αναρτήσεις της: «Παναγίτσα μου, όχι» και «Σε μια άλλη ζωή ξανά».
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