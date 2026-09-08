Στεφανία Γουλιώτη: Οι πόζες με μαγιό σε ένα μαγικό τοπίο της Ισλανδίας

Η τολμηρή βουτιά στην παγωμένη λίμνη Jökulsárlón Glacier Lagoon

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Η τολμηρή βουτιά στα παγωμένα νερά της λίμνης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία, αφήνοντας πίσω τις υποχρεώσεις της στην Αθήνα.
  • Εξερεύνησε το νότιο τμήμα της Ισλανδίας και διάσημα φυσικά μνημεία όπως ο καταρράκτης Gullfoss.
  • Φόρεσε κυπαρισσί μπικίνι και βούτηξε στη λίμνη Jökulsárlón Glacier Lagoon, αλλά οι πολικές θερμοκρασίες την ανάγκασαν να βγει γρήγορα.
  • Σχολίασε τις εμπειρίες της με χιουμοριστική διάθεση στις αναρτήσεις της.

Η Στεφανία Γουλιώτη άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της στην Αθήνα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι ζωής στα απόκοσμα μέρη της Ισλανδίας.

Στεφανία Γουλιώτη: Η απίστευτη εμπειρία που είχε στο Άμστερνταμ!

Η αγαπημένη ηθοποιός ξεκίνησε την περιπλάνησή της από το νότιο τμήμα της χώρας, εξερευνώντας τις καταπράσινες, αλλά και ηφαιστειογενείς εκτάσεις της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε διάσημα φυσικά μνημεία, όπως είναι ο καταρράκτης Gullfoss.

 

 

Στεφανία Γουλιώτη: Οι εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι της στην Ισλανδία

Θέλοντας να δοκιμάσει μάλιστα τα όρια και τις αντοχές της, φόρεσε το κυπαρισσί μπικίνι της και βούτηξε στα παγωμένα νερά της λίμνης Jökulsárlón Glacier Lagoon.

Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Οι πολικές θερμοκρασίες όμως την ανάγκασαν να βγει στην επιφάνεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ίδια, με χιουμοριστική και αυτοσαρκαστική διάθεση, σχολίασε στις αναρτήσεις της: «Παναγίτσα μου, όχι» και «Σε μια άλλη ζωή ξανά».

 

Συνεχίζει να συλλέγει εμπειρίες η πολυταξιδεμένη ηθοποιός
 

 

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ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
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