Αντώνης Τσαπατάκης: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο του

Μπορεί να έχουν ήδη ανταλλάξει όρκους, να έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια και να έχουν αποκτήσει την κόρη τους, όμως ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι φαίνεται πως ήθελαν να ζήσουν και εκείνο το «παραμύθι» με την εκκλησία, το νυφικό και το κοστούμι.

Το περασμένο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά, έχοντας στο πλευρό του τους ανθρώπους που αγαπά. Υπενθυμίζεται πως ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι είχαν ενώσει τις ζωές τους με πολιτικό γάμο την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024 στο Δημαρχείο Χανίων, ενώ το 2025 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, καλωσορίζοντας την κόρη τους.

Και αφού πέρασε η μεγάλη ημέρα, ήρθε η ώρα για… φωτογραφικό άλμπουμ!

Δύο ημέρες μετά τον θρησκευτικό γάμο τους, ο Παραολυμπιονίκης έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα από τη σημαντική αυτή ημέρα και γράφοντας ένα μήνυμα γεμάτο συμβολισμούς για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του.

«Α+Δ 5/9/26

Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα..

Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς. Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα.

Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου.

Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου», έγραψε ο Αντώνης Τσαπατάκης.

Δες την τρυφερή ανάρτησή του:

Οι δυο τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Όσα όμως έχουν μοιραστεί δημόσια αρκούν για να δείξουν πως η σχέση τους έχει περάσει από αρκετά όμορφα κεφάλαια. Από τον πολιτικό γάμο και τον ερχομό της κόρης τους μέχρι τον θρησκευτικό γάμο στα Χανιά, ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία, αυτή τη φορά με ακόμη μία ημερομηνία χαραγμένη για πάντα: 5/9/26.