Αντώνης Τσαπατάκης - Διαμαντία Λόμι: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!

Το βίντεο με τις προετοιμασίες του Παραολυμπιονίκη για τη μεγάλη μέρα

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Δείτε το σχετικό βίντεο που πόσταρε ο Αντώνης Τσαπατάκης στο TikTok

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Τσαπατάκης παντρεύτηκε τη Διαμαντία Λόμι με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά.
  • Ο γάμος έγινε παρουσία αγαπημένων προσώπων, ενώ το ζευγάρι είχε προηγουμένως παντρευτεί πολιτικά την Πρωτοχρονιά του 2024.
  • Ο Τσαπατάκης, Παραολυμπιονίκης, αποφεύγει τη δημόσια έκθεση της προσωπικής του ζωής.
  • Μία ημέρα πριν τον γάμο, μοιράστηκε βίντεο στο TikTok με τις προετοιμασίες του.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Διαμαντία Λόμι έκανε ο Αντώνης Τσαπατάκης!

Σύμφωνα με το parapolitika.gr, ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης, που όλα αυτά τα χρόνια αποφεύγει τη δημόσια έκθεση της προσωπικής του ζωής, παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την εκλεκτή της καρδιάς του, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα.

Αντώνης Τσαπατάκης - Διαμαντία Λόμι: Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο!

Αντώνης Τσαπατάκης - Διαμαντία Λόμι: Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο!

Μάλιστα, μία μέρα πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στα Χανιά, ο Αντώνης Τσαπατάκης μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok με τις προετοιμασίες για τη μεγάλη μέρα, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το ευτυχές γεγονός.

«Μια ημέρα πριν τον γάμο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς. Μια ημέρα πριν τον γάμο λοιπόν και έχουμε να κάνουμε πολλές δουλειές σήμερα. Ξεκινάω φυσικά με το να πλυθώ, να φτιάξω το μουστάκι μου, να κάνω φυσικά και τη γυμναστική μου. Πρέπει να ενεργοποιούμαι κάθε πρωί και όλοι μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πριν ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης ενώπιον Θεού και φίλων, το ζευγάρι είχε κάνει και πολιτικό γάμο στον τόπο καταγωγής του γαμπρού, την Πρωτοχρονιά του 2024.

Ντύθηκε ξανά γαμπρός ο Αντώνης Τσαπατάκης

Ντύθηκε ξανά γαμπρός ο Αντώνης Τσαπατάκης

Η τελετή είχε πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο, στο Δημαρχείο Χανίων, καθώς τόσο ο Παραολυμπιονίκης όσο και η σύντροφός του είχαν επιλέξει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

 

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