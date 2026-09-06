Φωτιά τώρα στις Αφίδνες - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Μήνυμα από το 112 και διακοπή κυκλοφορίας

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Πρώτη Δημοσίευση: 06.09.26, 10:49

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή στις Αφίδνες κοντά στα διόδια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς αρχικά κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

 

Αυτή τη στιγμή έχουν ενισυχθεί οι δυνάμεις, καθώς πλέον στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 οχήματα. Συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα και από το 112, που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Φωτιά τώρα στις Αφίδνες - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Ταυτόχρονα, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τρία σημεία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

  • στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της συμβολής του με την οδό Δροσοπηγής,
  • στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής, από το ύψος της οδού Τρίτωνος
  • στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός, στην περιοχή των Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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