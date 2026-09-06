Αίγυπτο: Θανατική Ποινή Για Γνωστή Παρουσιάστρια

Η γνωστή Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα καταδικάστηκε σε θανατική ποινή διά απαγχονισμού, μαζί με ακόμη 11 κατηγορούμενους, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει τις Αρχές της Αιγύπτου.

Η απόφαση εκδόθηκε το Σάββατο από το Κακουργιοδικείο του Καΐρου. Οι 12 καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για τη σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ως στόχο την προμήθεια υλικών για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και τη διακίνησή τους.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης χρηματικό πρόστιμο 500.000 αιγυπτιακών λιρών σε καθέναν από όσους καταδικάστηκαν σε θάνατο, διατάσσοντας παράλληλα την κατάσχεση ναρκωτικών, οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και άλλων πειστηρίων.

Αύγυπτος: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι Αρχές κατάσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και πρώτων υλών που φέρεται να προορίζονταν για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών.

This is Sarah Khalifa, a famous TV presenter, producer and celebrity in Egypt.



Even with her fame, she was sentenced to death by hanging after being found guilty in a major drug case.



In India, we have seen many celebrities at parties where they appear likely to be high on… pic.twitter.com/E8z58kqdyw — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) September 6, 2026

Οι έρευνες, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα, οδήγησαν επίσης στον εντοπισμό χώρων που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια, καθώς και στην κατάσχεση όπλων και πυρομαχικών χωρίς άδεια. Το κατηγορητήριο περιγράφει ένα δίκτυο με διακριτούς ρόλους για την εισαγωγή πρώτων υλών, την παρασκευή και τη διανομή των ναρκωτικών.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η Χαλίφα χρηματοδότησε μέρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και ταξίδεψε στο εξωτερικό για να συναντήσει δύο φερόμενους ως επικεφαλής, συμβάλλοντας στον συντονισμό της προμήθειας των πρώτων υλών. Η κατηγορία στηρίχθηκε στις καταθέσεις 20 μαρτύρων, καθώς και σε ψηφιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων συνομιλίες, φωτογραφίες και βίντεο.

Ποια είναι η Σάρα Χαλίφα

Η 39χρονη Σάρα Χαλίφα έγινε γνωστή στο αιγυπτιακό κοινό μέσα από την εκπομπή «Mission Impossible», η οποία ασχολούνταν με ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας.

Παράλληλα με την τηλεοπτική της δραστηριότητα, διαθέτει κλινική αισθητικής χειρουργικής και εταιρεία παραγωγής εκδηλώσεων.

Η ίδια έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που της αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν είχε σχέση με τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είδε για πρώτη φορά τις συγκεκριμένες ουσίες όταν οι Αρχές τής παρουσίασαν φωτογραφίες τους.

Παρά την καταδικαστική απόφαση, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς προβλέπεται δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης. Ο δικηγόρος της Χαλίφα δήλωσε μετά την ετυμηγορία ότι η υπεράσπιση αναμένει να ανατρέψει την απόφαση στο Εφετείο.

Στην ίδια δικογραφία, το δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης σε εννέα κατηγορούμενους και αθώωσε επτά, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονταν σε 28.

Η Αίγυπτος διατηρεί τη θανατική ποινή για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η διακίνηση ναρκωτικών, η τρομοκρατία και η εκ προμελέτης ανθρωποκτονία.