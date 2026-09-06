Αίγυπτος: Γνωστή παρουσιάστρια καταδικάστηκε σε θάνατο για ναρκωτικά

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Αίγυπτο: Θανατική Ποινή Για Γνωστή Παρουσιάστρια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα καταδικάστηκε σε θάνατο για ναρκωτικά, μαζί με 11 άλλους κατηγορούμενους.
  • Το Κακουργιοδικείο του Καΐρου έκρινε τους 12 ένοχους για σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που προμήθευε συνθετικά ναρκωτικά.
  • Οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από 750 κιλά ναρκωτικών και πρώτων υλών, καθώς και όπλα και πυρομαχικά.
  • Η Χαλίφα φέρεται να χρηματοδότησε το κύκλωμα και να είχε επαφές με επικεφαλής στο εξωτερικό.
  • Η υπεράσπισή της σκοπεύει να προσφύγει κατά της απόφασης, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Η γνωστή Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα καταδικάστηκε σε θανατική ποινή διά απαγχονισμού, μαζί με ακόμη 11 κατηγορούμενους, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει τις Αρχές της Αιγύπτου.

 

 

Η απόφαση εκδόθηκε το Σάββατο από το Κακουργιοδικείο του Καΐρου. Οι 12 καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για τη σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ως στόχο την προμήθεια υλικών για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και τη διακίνησή τους. 

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης χρηματικό πρόστιμο 500.000 αιγυπτιακών λιρών σε καθέναν από όσους καταδικάστηκαν σε θάνατο, διατάσσοντας παράλληλα την κατάσχεση ναρκωτικών, οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και άλλων πειστηρίων.

 

 

Αύγυπτος: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι Αρχές κατάσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και πρώτων υλών που φέρεται να προορίζονταν για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών.

 

 

Οι έρευνες, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα, οδήγησαν επίσης στον εντοπισμό χώρων που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια, καθώς και στην κατάσχεση όπλων και πυρομαχικών χωρίς άδεια. Το κατηγορητήριο περιγράφει ένα δίκτυο με διακριτούς ρόλους για την εισαγωγή πρώτων υλών, την παρασκευή και τη διανομή των ναρκωτικών.

 

 

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η Χαλίφα χρηματοδότησε μέρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και ταξίδεψε στο εξωτερικό για να συναντήσει δύο φερόμενους ως επικεφαλής, συμβάλλοντας στον συντονισμό της προμήθειας των πρώτων υλών. Η κατηγορία στηρίχθηκε στις καταθέσεις 20 μαρτύρων, καθώς και σε ψηφιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων συνομιλίες, φωτογραφίες και βίντεο.

Ποια είναι η Σάρα Χαλίφα

Η 39χρονη Σάρα Χαλίφα έγινε γνωστή στο αιγυπτιακό κοινό μέσα από την εκπομπή «Mission Impossible», η οποία ασχολούνταν με ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας.

 

 

Παράλληλα με την τηλεοπτική της δραστηριότητα, διαθέτει κλινική αισθητικής χειρουργικής και εταιρεία παραγωγής εκδηλώσεων.

Η ίδια έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που της αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν είχε σχέση με τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είδε για πρώτη φορά τις συγκεκριμένες ουσίες όταν οι Αρχές τής παρουσίασαν φωτογραφίες τους.

 

 

Παρά την καταδικαστική απόφαση, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς προβλέπεται δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης. Ο δικηγόρος της Χαλίφα δήλωσε μετά την ετυμηγορία ότι η υπεράσπιση αναμένει να ανατρέψει την απόφαση στο Εφετείο.

Στην ίδια δικογραφία, το δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης σε εννέα κατηγορούμενους και αθώωσε επτά, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονταν σε 28.

Η Αίγυπτος διατηρεί τη θανατική ποινή για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η διακίνηση ναρκωτικών, η τρομοκρατία και η εκ προμελέτης ανθρωποκτονία.

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