Αγανάκτηση στην Ισπανία για την μαζική εισβολή μεταναστών στη Θέουτα και τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση η κυβέρνηση. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους τόσο στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις, όσο και στον επίμαχο θύλακα, ζητώντας να φύγουν οι μετανάστες. Δεν έλλειψαν και τα επεισόδια.

«Θέλω να πάω με την ηρεμία μου στο σχολείο. Δεν μπορούμε να πάμε. Φοβόμαστε.. Είμαστε πολύ φοβισμένοι. Είναι πραγματικά άσχημο. Είναι άσχημο» δήλωσε ένα κοριτσάκι στη Θεόυτα.

Στο πλευρό της τρομοκρατημένης μαθήτριας, ολόκληρη λαοθάλασσα. Η αγανάκτηση ξεχείλισε στη Μαδρίτη για τη μεταναστευτική εισβολή στη Θέουτα. Πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα χρησιμοποιήθηκαν κατά των διαδηλωτών.

Οι πολίτες καταγγέλλουν τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε την κρίση, που επέτρεψε έφοδο σχεδόν 80.000 μεταναστών από το Μαρόκο, τον Ιούλιο.

Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική. Οι Ισπανοί έχουν εξοργιστεί.

Οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν απηυδίσει καθώς περίπου 10.000 μετανάστες παραμένουν εκεί, σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, στους δρόμους και στις παραλίες.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ πάντως το μόνο που έχει να πει είναι ότι το Μαρόκο δεν ευθύνεται για την πρωτοφανή εισβολή.

«Κανείς δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις στην ισπανική κυβέρνηση ακλόνητες αποδείξεις ότι αυτή η μαζική ροή σχεδιάστηκε ή πραγματοποιήθηκε από τις μαροκινές αρχές» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.