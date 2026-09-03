Ισπανία: Διαδηλώσεις κατά της μεταναστευτικής «εισβολής» στη Θέουτα

Πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαδηλώσεις στη Θέουτα και τη Μαδρίτη κατά της μαζικής εισβολής μεταναστών από το Μαρόκο.
  • Χιλιάδες πολίτες ζητούν την απομάκρυνση των μεταναστών, εκφράζοντας φόβο και αγανάκτηση.
  • Επεισόδια σημειώθηκαν με χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων από τις αρχές.
  • Περίπου 10.000 μετανάστες παραμένουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς στη Θέουτα.
  • Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για σχέδιο της μαροκινής κυβέρνησης.

Αγανάκτηση στην Ισπανία για την μαζική εισβολή μεταναστών στη Θέουτα και τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση η κυβέρνηση. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους τόσο στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις, όσο και στον επίμαχο θύλακα, ζητώντας να φύγουν οι μετανάστες. Δεν έλλειψαν και τα επεισόδια. 

«Θέλω να πάω με την ηρεμία μου στο σχολείο. Δεν μπορούμε να πάμε. Φοβόμαστε.. Είμαστε πολύ φοβισμένοι. Είναι πραγματικά άσχημο. Είναι άσχημο» δήλωσε ένα κοριτσάκι στη Θεόυτα. 

Θέουτα: Πώς 60.000 μετανάστες έφτασαν στην Ισπανία από το Μαρόκο

Στο πλευρό της τρομοκρατημένης μαθήτριας, ολόκληρη λαοθάλασσα. Η αγανάκτηση ξεχείλισε στη Μαδρίτη για τη μεταναστευτική εισβολή στη Θέουτα. Πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα χρησιμοποιήθηκαν κατά των διαδηλωτών.  

Οι πολίτες καταγγέλλουν τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε την κρίση, που επέτρεψε έφοδο σχεδόν 80.000 μεταναστών από το Μαρόκο, τον Ιούλιο.

Kριτική σε Σάντσεθ από 22 ηγέτες της ΕΕ για τη Θέουτα

Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική. Οι Ισπανοί έχουν εξοργιστεί. 
Οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν απηυδίσει καθώς  περίπου 10.000 μετανάστες παραμένουν εκεί, σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, στους δρόμους και στις παραλίες.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ πάντως το μόνο που έχει να πει είναι ότι το Μαρόκο δεν ευθύνεται για την πρωτοφανή εισβολή. 

«Κανείς δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις στην ισπανική κυβέρνηση ακλόνητες αποδείξεις ότι αυτή η μαζική ροή σχεδιάστηκε ή πραγματοποιήθηκε από τις μαροκινές αρχές» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.   

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