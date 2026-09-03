Κρήτη: Δημοτικός Σύμβουλος Βρέθηκε Νεκρός Σε Χωράφι

Συναγερμός σήμανε στην Κρήτη, μετά την εύρεση σορού σε χωράφι στις Άγιες Παρασκιές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Ο άνδρας βρέθηκε μέσα σε αγροτική έκταση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του.

Από την πρώτη εικόνα που έχει σχηματίσει η Αστυνομία, εξετάζεται και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο.

Το θύμα είχε διατελέσει στο παρελθόν και αντιδήμαρχος στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.