Μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία με την άσκηση «Μέδουσα»

Ξεκινά στις 10/9 στην Κρήτη με τη συμμετοχή 5 κρατών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πολυεθνική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ» θα διεξαχθεί από 10 έως 19 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη.
  • Η άσκηση έχει στόχο την αποτροπή των τουρκικών προκλήσεων.
  • Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία με στρατιωτικά μέσα.
  • Η Τουρκία επιδιώκει να εντάξει την Αίγυπτο σε ισλαμική συμφωνία.
  • Θα χρησιμοποιηθεί το ελληνικό αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» στην άσκηση.

Ισχυρό μήνυμα αποτροπής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις φιλοδοξεί να στείλει η μεγάλη πολυεθνική άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ που θα διεξαχθεί σε λίγες μέρες στην Κρήτη

Η Τουρκία «τραβάει το σχοινί»: Στο στόχαστρο πάλι το Καστελόριζο

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του STAR Κώστας Συμεωνίδης, η  άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ», την οποία η Ελλάδα διεξάγει εδώ και πολλά χρόνια μαζί με την Αίγυπτο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία φέτος

Πρώτον γιατί φυσικά γίνεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της έναντι της χώρας μας και δεύτερον γιατί η Τουρκία «γλυκοκοιτάζει» την Αίγυπτο και θέλει να την βάλει και αυτήν στην ισλαμική συμφωνία της Μέκκας, μαζί με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ

Οι χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ 

Η άσκηση θα  διεξαχθεί από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και θα συμμετάσχουν, εκτός από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, κομάντος, πλοία και αεροσκάφη από την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

 Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στην άσκηση θα συμμετάσχει και το ελληνικής κατασκευής αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» που εξελίσσει η ΕΑΒ.  

 

 
 

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