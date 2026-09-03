Δένδιας: Απάντηση στην απειλή, με 522 έργα οχύρωσης έως το 2030

Επίσκεψη σε στρατιωτικό εργοστάσιο παραγωγής μπλοκ σκυροδέματος

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Πηγή: φωτογραφίες βίντεο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας ανακοίνωσε πρόγραμμα οχύρωσης με 522 έργα έως το 2030 για την προστασία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η παραγωγή drones από τις Ένοπλες Δυνάμεις θα φτάσει τα 15.000 ετησίως με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου.
  • Η μέθοδος κατασκευής προκατασκευασμένων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μειώνει το χρόνο κατασκευής κατά 20% και το κόστος κατά 30%.
  • Το ΥΠΕΘΑ προγραμματίζει την κατασκευή 10.500 νέων στρατιωτικών κατοικιών, ενισχύοντας τη στέγαση στρατιωτικών οικογενειών κατά 40% στην περιοχή του Έβρου.
  • Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του στρατιωτικού προσωπικού και η στήριξη των νέων στελεχών.

Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με την αξιοποίηση προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά το πέρας της επίσκεψής του, σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης.

Μήνυμα Δένδια για τον τουρκικό αναθεωρητισμό στη σύνοδο ΥΠΑΜ ΕΕ

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε αρχικά στην παραγωγική δραστηριότητα του 316 Συνεργείου, το οποίο, όπως είπε, παράγει μη επανδρωμένα αεροχήματα. Σε συνδυασμό με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, «οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να παράγουν περίπου 5.000 drones ετησίως για τις ανάγκες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από τα δεδομένα που υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις διέθεταν μόλις δύο drones «κατηγορίας ΙΙΙ», τύπου HERON, τα οποία επιχειρούσαν εναλλάξ, καθώς και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής, τα οποία ο υπουργός χαρακτήρισε «με κάθε σεβασμό, επίπεδου τζάμπο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η παραγωγική δυνατότητα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, τα εγκαίνια του οποίου, όπως ανέφερε, προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο. Τότε, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν έως και 15.000 drones ετησίως.

Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι οι αριθμοί αυτοί αφορούν αποκλειστικά την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων, «χωρίς να συνυπολογίζονται οι δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί στο ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας». 

Ο Νίκος Δένδιας για την μάχη κατά των Drones

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε μια φάση κατά την οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις «σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή».

Αναφερόμενος στις επιχειρησιακές δυνατότητες των drones, σημείωσε ότι προσφέρουν δυνατότητες παρατήρησης και αναγνώρισης, αλλά και «δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας». Όπως υπογράμμισε, όμως, η ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων δεν αρκεί, καθώς απαιτείται παράλληλα η ανάπτυξη αντίστοιχων μέσων προστασίας.

Η κατασκευή οχυρωματικών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η κατασκευή οχυρωματικών από οπλισμένο σκυρόδεμα  

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από αντίστοιχα μέσα που ενδέχεται να διαθέτει μια χώρα η οποία απειλήσει την Ελλάδα. 

O κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις οκτώ μονάδες που έχουν δημιουργηθεί για την παραγωγή προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία προορίζονται ακριβώς για την προστασία του προσωπικού. 

Αποκάλυψε, δε,  ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα 522 έργων οχύρωσης. Στόχος είναι, όπως ανέφερε, έως το 2030 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης, στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πλεονεκτήματα της χρήσης των προκατασκευασμένων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος. Σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει να περιοριστεί στο 20% ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή των συγκεκριμένων οχυρωματικών έργων, ενώ ακόμη σημαντικότερη είναι, όπως είπε, η μείωση του κόστους κατασκευής, η οποία υπολογίζεται περίπου στο 30%.

Ο κ. Δένδιας, πρόσθεσε ότι «η εξοικονόμηση από τα έργα που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν υπολογίζεται σε περίπου 41 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση».

«Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργεί η Ατζέντα 2030 στην πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, συνδέοντας την ανάπτυξη των νέων παραγωγικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων με την κατασκευή των απαιτούμενων αμυντικών εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση πόρων για τον Έλληνα φορολογούμενο.
Ενώ κλείνοντας υπογράμμισε ότι η «Ατζέντα 2030» λειτουργεί αφενός με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων να παράγουν drones και αφετέρου με τη δημιουργία του μηχανισμού κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η σημερινή συγκυρία, τονίζοντας ότι «δημιουργείται, επίσης, μια τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου».

Ν. Δένδιας: Σκοπός μας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής

Ο κ. Δένδιας ξεκίνησε την επίσκεψή του στη Θράκη από τα  υπό ανέγερση Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ), στο Διδυμότειχο, όπου διαπίστωσε την πρόοδο στην κατασκευή τους. Όπως ανέφερε, «οι εργασίες για τις 24 νέες κατοικίες, εκ των οποίων 12 στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων τον επόμενο μήνα».

Τα νέα ΣΟΑ στον Έβρο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Τα νέα ΣΟΑ στον Έβρο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τα νέα ΣΟΑ στο Διδυμότειχο 

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες κατοικίες αποτελούν μέρος του νέου Οικιστικού Προγράμματος του ΥΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων κατοικιών.

Συνολικά, όπως ανέφερε, πρόκειται για περισσότερες από 17.000 κατοικίες, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα «το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους».

Ειδική αναφορά έκανε στον Έβρο και στο Διδυμότειχο, επισημαίνοντας ότι με τις νέες κατοικίες αυξάνονται κατά 40% οι δυνατότητες στέγασης της στρατιωτικής οικογένειας στην περιοχή.

Η δήλωση του Ν. Δένδια στο Διδυμότειχο για το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η δήλωση του Ν. Δένδια στο Διδυμότειχο για το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων 

Ο κ. Δένδιας, υπογράμμισε ότι η πρώτη φάση του προγράμματος επικεντρώνεται στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική πολιτική μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στόχος, όπως επεσήμανε, είναι η στήριξη των στελεχών, ανδρών και γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η ενίσχυση των νέων στελεχών στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι βασικός στόχος της πολιτικής του υπουργείου είναι ο στρατιωτικός να απολαμβάνει «το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής», ως έμπρακτη ανταπόδοση της Πολιτείας στις υπηρεσίες που προσφέρει στην Πατρίδα.


 

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