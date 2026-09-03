Ατύχημα για τον Θανάση Αναγνωστόπουλου: «Η αιμορραγία κράτησε 24 ώρες»

Όσα αποκάλυψε στο «Studio στις 3» για τον σοβαρό τραυματισμό του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υπέστη ατύχημα με κοπίδι, δύο μέρες μετά την πρεμιέρα της εκπομπής του.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε τέσσερα ράμματα στο αριστερό του δάχτυλο.
  • Η αιμορραγία από τον τραυματισμό του κράτησε σχεδόν 24 ώρες.
  • Στην εκπομπή του, ο Αναγνωστόπουλος περιέγραψε την εμπειρία του με χιούμορ, παρά τον πόνο.
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου σχολίασε το περιστατικό με χιούμορ, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, δύο μέρες μετά την πρεμιέρα του «Studio στις 3», το οποίο παρουσιάζει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου στον ΣΚΑΪ.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου -Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Λέμε την τελευταία καλησπέρα»

Ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε σήμερα (3/9) στο πλατό φορώντας τραυμαπλάστ στο αριστερό του δάχτυλο, αποκαλύπτοντας το ατύχημα που είχε μετά το τέλος της χθεσινής του εκπομπής. Όπως περιέγραψε, κόπηκε με κοπίδι, με αποτέλεσμα να μεταβεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε τέσσερα ράμματα.

«Συγγνώμη που έχω αυτό εδώ τώρα (σ.σ. το τραυμαπλάστ), ένα ατυχηματάκι είναι. Δεν πειράζει», ξεκίνησε να λέει ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, μπαίνοντας στο πλατό της εκπομπής μαζί με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η οποία αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, λέγοντάς του πως πρόκειται για… μάτι.

Περιπέτεια για τον Θανάση Αναγνωστόπουλο μετά το τέλος της χθεσινής του εκπομπής

Περιπέτεια για τον Θανάση Αναγνωστόπουλο μετά το τέλος της χθεσινής του εκπομπής

«Όχι μάτι, πολύ μάτι ήταν αυτό, αλλά τέλος πάντων… γιατί είναι και τέσσερα ράμματα», της απάντησε ο παρουσιαστής.

«Ένα για κάθε μάτι», σχολίασε στο ίδιο ύφος η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, με το δίδυμο του ΣΚΑΪ να ξεσπά σε γέλια.

Αναγνωστόπουλος - Ζαμπέτογλου: Επίσημα στον ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος επανήλθε στο θέμα και περιέγραψε μεταξύ σοβαρού και αστείου:

«Κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη, δεν θέλω να στο περιγράψω τώρα, αλλά με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή, πάλι καλά τη γλίτωσα με τέσσερα ράμματα. Πήγαμε στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας και περιμέναμε απ’ έξω, απ’ την πόρτα. Όποιος έμπαινε μέσα, ακόμα και με μία μικρή πληγούλα, ακουγόταν να ουρλιάζει απ’ τον πόνο. Λέω “τι τους κάνουν μέσα;”.

Μπαίνω εγώ. Λέω “Συγγνώμη, τι τους κάνετε;”. Μου λέει “Ένεση”. Λέω “Από αυτή την ένεση ουρλιάζουν;”. Και όντως μου έκανε μια ένεση για να μουδιάσει, για να μου κάνει τα τέσσερα ράμματα. Πόνεσα, αλλά, αν έχεις κάνει μεσοθεραπεία στη μούρη, τι να σου κάνει αυτή η ένεση;».

«Πόνεσα. Μου λέει “Είσαι γενναίος”. “Βρε”, του λέω, “γενναίος δεν είμαι, αξιοπρεπής είμαι γιατί ξέρω ότι έξω με ακούνε”. Κι εγώ πόνεσα, αλλά δεν τρομάζω», κατέληξε στην ιστορία του ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ενώ αποκάλυψε ότι η αιμορραγία κράτησε σχεδόν 24 ώρες.

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ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
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