Μπάρκα: To μήνυμα με αφορμή τις ευχές για την εγκυμοσύνη- «Κρατιέμαι ακόμα»

Τι έγραψε σε instastory της δύο μέρες αφότου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 17:53 Μαρία Σολωμού: Ο «γάμος» στα 19 με τον Πάνο και η τούρτα
03.09.26 , 17:37 Τραγωδία στα Γρεβενά: Τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε γυναίκα
03.09.26 , 17:21 Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
03.09.26 , 17:04 Kιμ Καρντάσιαν: «Τα άκουσε» για την εμφάνιση της κόρης της
03.09.26 , 17:02 Ιωάννα Μαλέσκου: Πήγε στο Open κρατώντας ένα στεφάνι με... σκόρδα
03.09.26 , 16:13 Διάβημα της Αθήνας για τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας
03.09.26 , 16:13 Μπάρκα: To μήνυμα με αφορμή τις ευχές για την εγκυμοσύνη- «Κρατιέμαι ακόμα»
03.09.26 , 16:00 Τα μυστικά του σωστού styling, για να αισθάνεστε πάντοτε αυτοπεποίθηση!
03.09.26 , 15:48 Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της
03.09.26 , 15:26 Σιδηρόδρομος: Πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση
03.09.26 , 15:19 Καιρός: «Φθινοπωρινή παρένθεση» με βροχές - Πτώση της θερμοκρασίας
03.09.26 , 15:03 Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
03.09.26 , 14:46 Φρίκη στη Γαλλία: Σκότωσε τα παιδιά & την πεθερά του κι αυτοκτόνησε
03.09.26 , 14:40 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
03.09.26 , 14:28 Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Καιρός: «Φθινοπωρινή παρένθεση» με βροχές - Πτώση της θερμοκρασίας
Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Το αγοράκι της φωτογραφίας είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Λάκης Λαζόπουλος: Η ηλικία, ο θάνατος της συζύγου του και η κόρη του
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Πασχάλης: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.26, 16:14
Δανάη Μπάρκα: Tα Instastories της σήμερα, δύο μέρες αφότου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις 1 Σεπτεμβρίου, ποζάροντας με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
  • Ευχαρίστησε τους followers της για τις ευχές μέσω instastory στις 3 Σεπτεμβρίου.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με ουράνιο τόξο στο σαλόνι της, στέλνοντας θετικά μηνύματα.
  • Παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση σε ρομαντική τελετή στη Μεσσηνία στις 13 Ιουνίου 2026.
  • Γνωστά πρόσωπα του χώρου της ψυχαγωγίας έστειλαν ευχές για την εγκυμοσύνη της.

Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Δανάη Μπάρκα επανήλθε στα social media σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και μέσω instastory της ευχαρίστησε τους followers της για τις αμέτρητες ευχές που έλαβε. 

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Το instastory της Δανάης Μπάρκα για τις ευχές για την εγκυμοσύνη της

Το instastory της Δανάης Μπάρκα για τις ευχές για την εγκυμοσύνη της

«Επίσης ΔΕΝ έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα και το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών σας, αλλά επειδή δε θέλω να σας πρήξω όλους και να λέω συνέχεια πόσο υπέροχοι είστε, κρατιέμαι ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα μια φωτογραφίας της.

Δανάη Μπάρκα: «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»

Νωρίτερα σήμερα, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία από τον γκρι καναπέ της, στον οποίο φαίνονταν τα χρώματα του ουράνιου τόξου, από την αντανάκλαση του φωτός. 

Το instastory της Δανάης Μπάρκα με το ουράνιο τόξο στον καναπέ της

Το instastory της Δανάης Μπάρκα με το ουράνιο τόξο στον καναπέ της

«Σήμερα ξύπνησα με ένα ουράνιο τόξο στο σαλόνι μου. Το στέλνω σε όλους σας για να είναι η μέρα πολύχρωμη κι ωραία», έγραψε χαρακτηριστικά στην εικόνα.

Δανάη Μπάρκα: H ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της και ο γάμος με τον Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, ποζάροντας στην αγκαλιά του συζύγου της, με φουσκωμένη κοιλίτσα, την 1η Σεπτεμβρίου

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος 🤍 Καλό μήνα…κι απ τους τρεις μας! #comingsoon #babyloading», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα. 

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση σε μια ρομαντική τελετή στη Μεσσηνία, στις 13 Ιουνίου 2026. Η Δανάη Μπάρκα δεν έχει αποκαλύψει σε ποιο μήνα της κύησης βρίσκεται, όμως απάντησε σε σχόλιο πως ο γάμος είχε προγραμματιστεί πριν την εγκυμοσύνη. 

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που έγραψαν ευχές για την εγκυμοσύνη της κάτω από το post της ήταν η Δέσποινα Βανδή, η Ναταλία Γερμανού, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Αθηνά Οικονομάκου, η Πέγκυ Ζήνα, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Τσαλίκης και πολλοί άλλοι. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιωάννα Μαλέσκου
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μαλέσκου: Πήγε στο Open κρατώντας ένα στεφάνι με... σκόρδα
Τσιμτσιλή: Φωτογραφήθηκε Με Τον Άντονι Ρόμπινς
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Celebrities & Gossip Νεα
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Aλέκος Αλεξανδράκης - παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν
Celebrities & Gossip Νεα
Οι Ελληνίδεις στο Φεστιβάλ Βενετίας που εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Ματσούκα - Κόκκαλης: Η Σπάνια Κοινή Εμφάνιση Του Ζευγαριού
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top