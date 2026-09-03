Δανάη Μπάρκα: Tα Instastories της σήμερα, δύο μέρες αφότου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της

Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Δανάη Μπάρκα επανήλθε στα social media σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και μέσω instastory της ευχαρίστησε τους followers της για τις αμέτρητες ευχές που έλαβε.

Το instastory της Δανάης Μπάρκα για τις ευχές για την εγκυμοσύνη της

«Επίσης ΔΕΝ έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα και το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών σας, αλλά επειδή δε θέλω να σας πρήξω όλους και να λέω συνέχεια πόσο υπέροχοι είστε, κρατιέμαι ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα μια φωτογραφίας της.

Νωρίτερα σήμερα, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία από τον γκρι καναπέ της, στον οποίο φαίνονταν τα χρώματα του ουράνιου τόξου, από την αντανάκλαση του φωτός.

Το instastory της Δανάης Μπάρκα με το ουράνιο τόξο στον καναπέ της

«Σήμερα ξύπνησα με ένα ουράνιο τόξο στο σαλόνι μου. Το στέλνω σε όλους σας για να είναι η μέρα πολύχρωμη κι ωραία», έγραψε χαρακτηριστικά στην εικόνα.

Δανάη Μπάρκα: H ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της και ο γάμος με τον Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, ποζάροντας στην αγκαλιά του συζύγου της, με φουσκωμένη κοιλίτσα, την 1η Σεπτεμβρίου.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος 🤍 Καλό μήνα…κι απ τους τρεις μας! #comingsoon #babyloading», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση σε μια ρομαντική τελετή στη Μεσσηνία, στις 13 Ιουνίου 2026. Η Δανάη Μπάρκα δεν έχει αποκαλύψει σε ποιο μήνα της κύησης βρίσκεται, όμως απάντησε σε σχόλιο πως ο γάμος είχε προγραμματιστεί πριν την εγκυμοσύνη.

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που έγραψαν ευχές για την εγκυμοσύνη της κάτω από το post της ήταν η Δέσποινα Βανδή, η Ναταλία Γερμανού, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Αθηνά Οικονομάκου, η Πέγκυ Ζήνα, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Τσαλίκης και πολλοί άλλοι.