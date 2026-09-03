«Τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση και όρια», ήταν μόνο κάποια από τα σχόλια που έγραψαν οι χρήστες των social media προς την Κιμ Καρντάσιαν με αφορμή την εμφάνιση της κόρης της στο Tik Tok.

Η 13χρονη North, που είναι και το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει η Κιμ Καρντάσιαν με τον πρώην σύζυγό της Kanye West, εμφανίστηκε στο βίντεο με «διαφορετική μύτη» όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι ακόλουθοί της στα social, και αυτό τους εξόργισε.

Πολλοί ανέφεραν πως είναι «ακόμα παιδί» και τα παιδιά θα πρέπει να έχουν όρια, ενώ κάποιοι είπαν πως μπορεί να έβαλε και κάποιο φίλτρο του Tik Tok.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της «The Sun» ανέφερε πως η North δεν έκανε πλαστική επέμβαση και πως η αλλαγή στη μύτη της οφείλεται σε έντονο contouring.

H 13χρονη North West, είχε ξαναπροκαλέσει και στο παρελθόν την οργή των χρηστών των social media, όταν αποφάσισε να βάψει μπλε τα μαλλιά της.