Kιμ Καρντάσιαν: «Τα άκουσε» για την εμφάνιση της κόρης της

«Τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση και όρια» έγραψαν στην Κιμ

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 «Τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση και όρια», ήταν μόνο κάποια από τα σχόλια που έγραψαν οι χρήστες των social media προς την Κιμ Καρντάσιαν με αφορμή την εμφάνιση της κόρης της στο Tik Tok. 

Κιμ Καρντάσιαν & Λιούις Χάμιλτον: Η Selfie του ζευγαριού στο Instagram

Kιμ Καρντάσιαν: «Τα άκουσε» για την εμφάνιση της κόρης της

 Η 13χρονη North, που είναι και το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει η Κιμ Καρντάσιαν με τον πρώην σύζυγό της Kanye West, εμφανίστηκε στο βίντεο με «διαφορετική μύτη» όπως ισχυρίστηκαν  κάποιοι ακόλουθοί της στα social, και αυτό τους εξόργισε.
Πολλοί ανέφεραν πως είναι «ακόμα παιδί» και τα παιδιά θα πρέπει να έχουν όρια, ενώ κάποιοι είπαν πως μπορεί να έβαλε και κάποιο φίλτρο του Tik Tok.

 

@kimandnorth

⚔️

♬ original sound - Kim and North

 

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της «The Sun» ανέφερε πως η North δεν έκανε πλαστική επέμβαση και πως η αλλαγή στη μύτη της οφείλεται σε έντονο contouring.

H 13χρονη North West, είχε ξαναπροκαλέσει και στο παρελθόν την οργή των χρηστών των social media, όταν αποφάσισε να βάψει μπλε τα μαλλιά της. 

 

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ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ
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ΝΟΡΘ ΓΟΥΕΣΤ
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