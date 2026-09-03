Aπόσπασμα από τη συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, τον Ιούλιο του 2026- Τι είχε πει για την Τζένη Μπαλατσινού και την οικογένειά τους

Με μια νέα ανάρτηση στα social media, η Τζένη Μπαλατσινού αποχαιρέτησε το φετινό καλοκαίρι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις στιγμές που έζησε με την οικογένειά της.

Tζένη Μπαλατσινού: Στιγμιότυπο από το καλοκαίρι της/ instagram

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται εικόνες από την Πάτμο με τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια, τον γιο τους Παναγιώτη-Αντώνιο, τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της, αλλά και στιγμιότυπα από τον γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ.

«Καλοκαίρι είναι χρόνος μαζί. Με την οικογένεια, με τους ανθρώπους σου. Χωρίς βιασύνη. Το αλάτι που στεγνώνει πάνω στο δέρμα, τα βρεγμένα μαλλιά, οι πετσέτες και τα μαγιό απλωμένα παντού. Οι μυρωδιές της φύσης ανακατεμένες με τους κεφτέδες που τηγανίζονται στην κουζίνα, τα τραπέζια που στρώνονται για όλους και οι κουβέντες που κρατούν μέχρι αργά.

Βασίλης Κικίλιας - Tζένη Μπαλατσινού: Στιγμιότυπο από το καλοκαίρι τους/ instagram

Είναι τα γέλια και οι λαχανιασμένες φωνές των παιδιών που τρέχουν και παίζουν στα σοκάκια μέχρι να νυχτώσει. Ο ορίζοντας που ανοίγει μπροστά σου, τα ηλιοβασιλέματα που δεν χωράνε σε καμία φωτογραφία.

Tζένη Μπαλατσινού: Καλοκαιρινό στιγμιότυπο με τον γιο της Παναγιώτη- Αντώνιο/ instagram

Tζένη Μπαλατσινού: Καλοκαιρινό στιγμιότυπο του Βασίλη Κικίλια με τον γιο τους, Παναγιώτη- Αντώνιο/ instagram

Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Αυτές που, όταν τελειώνει το καλοκαίρι, αφήνουν πάνω σου λίγο αλάτι, λίγο ήλιο και πολλή αγάπη. Και πάνω απ’ όλα, εμάς. Μαζί», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε στο instagram.

Tζένη Μπαλατσινού: Καλοκαιρινό στιγμιότυπο των παιδιών της/ instagram

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται η Αμαλία Κωστοπούλου, η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου και ο Μάξιμος Κωστόπουλος, τα τρία παιδιά που απέκτησε η Τζένη Μπαλατσινού από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Παρόντες είναι ακόμη ο μικρός Παναγιώτης-Αντώνιος και ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ σε μία από τις εικόνες καταγράφονται και οι γονείς της, Βασίλης Μπαλατσινός και Σόνια Χριστοδούλου, από τη γαμήλια δεξίωση.

Tζένη Μπαλατσινού: Καλοκαιρινό στιγμιότυπο την ώρα του ηλιοβασιλέματος/ instagram

Τζένη Μπαλατσινού: Οι εικόνες από τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ έχει ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ, που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα οικογενειακά γεγονότα της χρονιάς. Η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε φωτογραφίες από την προετοιμασία της νύφης, αλλά και στιγμές από τις προπόσεις που έκαναν τα αδέλφια της, Μάξιμος και Αλεξάνδρα.

Τζένη Μπαλατσινού: Στιγμιότυπο από τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου/ Instagram

Τζένη Μπαλατσινού: Στιγμιότυπο από τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου/ Instagram

Τζένη Μπαλατσινού: Στιγμιότυπο από τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου/ Instagram

Ο θρησκευτικός γάμος πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, με την παρουσία της Τζένης Μπαλατσινού, του Πέτρου Κωστόπουλου και των αδελφών της νύφης. Η Αμαλία Κωστοπούλου ζει τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και ο γάμος της με τον Τζέικ Μέντγουελ σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

H Tζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας παντρεύτηκαν στις 16 Ιουνίου του 2019. Στις 25 Δεκεμβρίου 2020, η Τζένη Μπαλατσινού έγινε μητέρα για τέταρτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο.