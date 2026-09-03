Ασφάλεια Ασπροπύργου: Η στιγμή που σκύλος εντοπίζει ναρκωτικά σε σπίτι

Συνελήφθη ένας 54χρονος για διακίνηση

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Σκύλος εντοπίζει σε συρτάρι ναρκωτικά/Βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 54χρονος στην Ελευσίνα για διακίνηση ναρκωτικών από την Ασφάλεια Ασπροπύργου.
  • Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εντόπισαν πέντε συσκευασίες κάνναβης (5-6 γραμμάρια).
  • Βρέθηκαν 14 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, ζυγαριά και σιδερογροθιά στο σπίτι του.
  • Ο συλληφθείς συσκεύαζε την κάνναβη σε πακέτα των πέντε γραμμαρίων και πουλούσε σε πελάτες.
  • Η τιμή πώλησης ήταν 50 ευρώ ανά πακέτο.

Ένας 54χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στην Ελευσίνα για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από έφοδο της Ασφάλειας Ασπροπύργου.  

Ασφάλεια Ασπροπύργου: Η στιγμή που σκύλος εντοπίζει ναρκωτικά σε σπίτι

Στο σπίτι εντοπίστηκαν νακρωτικά και μία σιδερογροθιά/ Βίντεο star.gr

Όπως βλέπετε και στο αποκλειστικά βίντεο του star.gr, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, η οποίοι κατάφεραν και… «ξετρύπωσαν» πέντε συσκευασίες που περιείχαν 5 – 6 γραμμάρια κάνναβης. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι εντόπισαν, επίσης, 14 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, μία ζυγαριά και σιδερογροθιά. 

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν για μέρες τον άνδρα, ο οποίος συσκεύαζε την κάνναβη σε πακέτα των πέντε γραμμαρίων και στη συνέχεια έδινε ραντεβού στους πελάτες τους και τους τα πουλούσε στην τιμή των 50 ευρώ το ένα. 
 

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