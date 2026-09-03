Ένας 54χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στην Ελευσίνα για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από έφοδο της Ασφάλειας Ασπροπύργου.

Στο σπίτι εντοπίστηκαν νακρωτικά και μία σιδερογροθιά/ Βίντεο star.gr

Όπως βλέπετε και στο αποκλειστικά βίντεο του star.gr, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, η οποίοι κατάφεραν και… «ξετρύπωσαν» πέντε συσκευασίες που περιείχαν 5 – 6 γραμμάρια κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι εντόπισαν, επίσης, 14 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, μία ζυγαριά και σιδερογροθιά.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν για μέρες τον άνδρα, ο οποίος συσκεύαζε την κάνναβη σε πακέτα των πέντε γραμμαρίων και στη συνέχεια έδινε ραντεβού στους πελάτες τους και τους τα πουλούσε στην τιμή των 50 ευρώ το ένα.

