Φωτιά στη Φλώρινα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Ήχησε το 112

Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην Κρυσταλλοπηγή

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (αρχείου)

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Μάχη με τις φλόγες έδιναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι Πυροσβεστικές δυνάμεις στη Φλώρινα, με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα του 112 για εκκένωση.  

Η φωτιά ξεκίνησε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης 2/9 από δασική περιοχή, όμως γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις κι έτσι εστάλη το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας για να εκκενωθεί η Κρυσταλλοπηγή.

Φωτιά στη Φλώρινα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Ήχησε το 112

Φωτογραφία: floriniotika.gr

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν συγκεκριμένα στο μήνυμα.

Λίγο νωρίτερα, είχε προηγηθεί μήνυμα για ετοιμότητα. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά βρίσκεσται σε δυσπρόσιτο σημείο, δυσκολεύοντας το έργο της πυρόσβεσης. 

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