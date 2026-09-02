Τον δρόμο για τις φυλακές, μετά τις απολογίες τους για τα ναρκωτικά, πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας άσκησε νέες διώξεις για ανθρωποκτονία για τον θάνατο του βρέφους. Το ζευγάρι εξακολουθεί να ισχυρίζεται πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Μάλιστα, ο 43χρονος κατηγορούμενος, με κυνικό τρόπο, είπε πως τα χτυπήματα στο μωρό έγιναν στην προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο για να βγάλει το βρέφος από την κατάψυξη.

Σε παθολογικά αίτια αποδίδει τον θάνατο του μωρού και ο 43χρονος Έλληνας. Ισχυρίζεται πως το βρέφος είχε προβλήματα υγείας από την ημέρα που γεννήθηκε και ότι πέθανε μπροστά τους την ώρα που έτρωγαν. Οι δικαιολογίες για τις μαχαιριές που βρέθηκαν στην πλάτη του προκαλούν ανατριχίλα.

«Αυτό έγινε όταν το είχαμε στην κατάψυξη και είχε πιάσει πάγο για να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό. Τον πάγο χτύπαγα. Αλλά εγώ, αφού ήταν παγωμένο το μωρό, δεν έβγαινε αίμα για να ξέρω ότι το χτύπησα το μωρό. Για να το βγάλω το μωρό και να το μετακινήσω αλλού. Δεν είναι ότι το έσφαξα και πέθανε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Κυψέλη: «Ήθελα να το έχω πάντα μαζί μου», είπε η μητέρα του δολοφονημένου βρέφους

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα που φέρεται να είναι η μητέρα του παιδιού, υποστήριξε στις αρχές ότι το είχε στην κατάψυξη γιατί δεν μπορούσε να το αποχωριστεί:

«Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του. Το 2023 γέννησα και το ίδιο έτος πέθανε. Έλειπα με το μικρό μου γιο από το σπίτι και όταν γύρισα μου είπαν ότι το μωρό πέθανε. Το είδα ντυμένο και δεν είδα κάποια σημάδια πάνω του. Τότε τους είπα να το κρατήσουμε και έτσι το βάλαμε στην κατάψυξη», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Κυψέλη: Με μανία τα χτυπήματα στο βρέφος ενώ ήταν ζωντανό

Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για περισσότερες από 20 πισώπλατες μαχαιριές, ενώ το μωρό ήταν ζωντανό.

Το άτυχο βρέφος, που υπολογίζεται ότι ήταν περίπου οκτώ μηνών, πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. Η εικόνα του, σύμφωνα με τους ειδικούς, ήταν ανατριχιαστική. Η μανία των χτυπημάτων έδειξε πως οι κατηγορούμενοι το μαχαίρωναν σαν να μην ήταν ένα ανυπεράσπιστο μωράκι, αλλά μια κούκλα.

Η βαλίτσα που βρέθηκε το νεκρό βρέφος

Κυψέλη: Η φωτιά σε διαμέρισμα της οικογένειας και η τουρκική «ταυτότητα» του 43χρονου

Η οικογένεια άλλαζε σπίτι σχεδόν κάθε μήνα. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα της οδού Φυλής και να πάει στην Κυψέλη, όταν ξέσπασε φωτιά, μικρής έκτασης, στις 5 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 43χρονος είχε συστηθεί στους πυροσβέστες ως Τούρκος: «Είμαι Τούρκος επισκέπτης», φέρεται να τους είπε, κρύβοντας τα πραγματικά του στοιχεία. Αυτό εικάζεται ότι το έκανε εσκεμμένα, για να αποφύγει τις πολλές ερωτήσεις και να μη κινήσει υποψίες, γιατί οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στο σπίτι και αντίκρισαν ακαταστασία και περίεργες συνθήκες.

Ο 43χρονος, στους υπόλοιπους κατοίκους της πολυκατοικίας, έλεγε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάτι που έψηναν. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από τσιγάρο που πέταξε ένα από τα ανήλικα παιδιά μέσα σε σακούλα σκουπιδιών.

Όλα δείχνουν πως ήθελαν να περνούν απαρατήρητοι και, όταν έσφιγγε ο κλοιός, άλλαζαν κατοικία.

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