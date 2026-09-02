Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη.

Έτσι, τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και φερόμενη μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός. Η προφυλάκισή τους αφορά προς το παρόν τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Σε βάρος τους εκκρεμούν νέα εντάλματα σύλληψης, μετά τις νέες ποινικές διώξεις που άσκησε η Εισαγγελία και αφορά τον θάνατο του βρέφους. Η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, φέρνει κατηγορούμενους τον 43χρονο και την 38χρονη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ .

Υπόλογος, όμως, για σεξουαλικά αδικήματα είναι πλέον και ο 26χρονος Αφγανός σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο μικρότερο και μεγαλύτερο των 12 ετών, καθώς φέρεται να είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι που έμενε, με άλλα δύο ανήλικα αγόρια, στο διαμέρισμα.

Η νέα δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.