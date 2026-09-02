Κυψέλη: Στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους

Οι βαριές κατηγορίες για τον 43χρονο, την 38χρονη και τον 26χρονο

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Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 43χρονο και την 38χρονη / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
  • Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν 43χρονο Έλληνα, 38χρονη Γερμανίδα και 26χρονο Αφγανό.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού και ανθρωποκτονία από πρόθεση.
  • Ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων.
  • Η νέα δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή για περαιτέρω ενέργειες.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη

Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία στο ζευγάρι για τον θάνατο του βρέφους

Έτσι, τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και φερόμενη μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός. Η προφυλάκισή τους αφορά προς το παρόν τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Κυψέλη: «Γύρισα στο σπίτι και μου είπαν ότι το μωρό πέθανε», λέει η 38χρονη

Σε βάρος τους εκκρεμούν νέα εντάλματα σύλληψης, μετά τις νέες ποινικές διώξεις που άσκησε η Εισαγγελία και αφορά τον θάνατο του βρέφους. Η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, φέρνει κατηγορούμενους τον 43χρονο και την 38χρονη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ .

Υπόλογος, όμως, για σεξουαλικά αδικήματα είναι πλέον και ο 26χρονος Αφγανός σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο μικρότερο και μεγαλύτερο των 12 ετών, καθώς φέρεται να είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι που έμενε, με άλλα δύο ανήλικα αγόρια, στο διαμέρισμα.

Η νέα δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.

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