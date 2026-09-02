Xατζίδου - Παύλου: Γενέθλια για τη Μελίτα σήμερα - «7 χρόνια μαζί»

«Εσύ είσαι το ωραιότερο πράγμα που έκανα ποτέ», έγραψε η τραγουδίστρια

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 02.09.26, 16:00
Xατζίδου - Παύλου: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Μελίτας/ instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου γιορτάζουν τα 7α γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας-Δήμητρας.
  • Η Χατζίδου δημοσίευσε συγκινητικό βίντεο με στιγμιότυπα της κόρης της και τρυφερό μήνυμα για την αγάπη της.
  • Ο Παύλου ευχήθηκε στη Μελίτα με χιούμορ, αναφέροντας ότι 'η ζωή τώρα αρχίζει'.
  • Η οικογένεια έκανε έκπληξη στη Μελίτα για τα γενέθλιά της με ροζ μπαλόνια και μονόκερους.
  • Η Χατζίδου αποκάλυψε ότι η Μελίτα απέκτησε τα πρώτα της τρυπητά σκουλαρίκια.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου γιορτάζουν σήμερα τα γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας- Δήμητρας, που γίνεται 7 ετών!

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

H τραγουδίστρια και παρουσιάστρια προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με στιγμιότυπα της κόρης της από όταν ήταν μωρό και σε μικρότερη ηλικία.

Η Ελένη Χατζίδου τη μέρα που γέννησε την κόρη της, πριν από 7 χρόνια/ instagram

Η Ελένη Χατζίδου τη μέρα που γέννησε την κόρη της, πριν από 7 χρόνια/ instagram

Συνόδευσε το αδημοσίευτο «θησαυρό» του αρχείου της με ένα πολύ τρυφερό μήνυμα για την κόρη της, σημειώνοντας πως είναι «το ωραιότερο πράγμα που έκανε ποτέ» και πως «αν μου έδιναν τη δυνατότητα να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή, θα διάλεγα όλους τους ίδιους δρόμους, ακόμα και τους δύσκολους, αρκεί στο τέλος τους να με περίμενες εσύ».

«7 χρόνια μαζί...❤️

Από τη μέρα που ήρθες στη ζωή μου, τίποτα δεν έμεινε όπως πριν. Άλλαξαν οι φόβοι μου, οι προτεραιότητές μου, τα όνειρά μου. Άλλαξε ακόμα και ο τρόπος που αγαπάω.

Γιατί πριν από εσένα ήξερα τι σημαίνει αγάπη. Αλλά δεν ήξερα ότι γίνεται να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, που η χαρά του να γίνεται χαρά σου και η στεναχώρια του να πονάει περισσότερο από τη δική σου.

Μελίτα μου, εύχομαι να μεγαλώσεις και να παραμείνεις ακριβώς αυτό που είσαι σήμερα. Ένα παιδί γεμάτο φως, καλοσύνη,γέλιο και μια μεγάλη καρδια...

Να μη φοβηθείς ποτέ να είσαι ο εαυτός σου. Να μη μικρύνεις ποτέ για να χωρέσεις κάπου. Να κυνηγάς αυτά που αγαπάς, να σηκώνεσαι όσες φορές πέφτεις και να θυμάσαι πάντα πόσο πολύ αξίζεις.

Κι εγώ σου υπόσχομαι ένα πράγμα:
όσο μεγαλώνεις και ανοίγεις τα φτερά σου, θα είμαι πάντα λίγο πιο πίσω. Όχι για να σου δείχνω τον δρόμο — αυτόν θα τον βρεις μόνη σου — αλλά για να ξέρεις πως, όποτε γυρίσεις να κοιτάξεις, η μαμά θα είναι εκεί.

Χρόνια πολλά, ζωή μου.
Εσύ είσαι το ωραιότερο πράγμα που έκανα ποτέ. ❤️

Και αν μου έδιναν τη δυνατότητα να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή, θα διάλεγα όλους τους ίδιους δρόμους, ακόμα και τους δύσκολους, αρκεί στο τέλος τους να με περίμενες εσύ.

Σ’ αγαπώ πιο πολύ απ’ όσο μπορείς να φανταστείς❤️».

Ετεοκλής Παύλου: «Χρόνια πολλά καρδούλα μου, για πάντα μαζί!»

O μπαμπάς της Μελίτας εξέφρασε κι εκείνος δημόσια τις ευχές προς την κόρη του, με πιο χιουμοριστικό ύφος. 

«7 σήμερα! 🎂 Η ζωή τώρα αρχίζει. Τα καλύτερα έρχονται. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός… 😂😂😂😂🤪🤪🤪 Χρόνια πολλά καρδούλα μου, για πάντα μαζί❤️!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε ο Ετεοκλής Παύλου, με την κόρη τους μωρό.

Η έκπληξη στη Μελίτα για τα γενέθλιά της

Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε με instastory της πως έκαναν έκπληξη στη Μελίτα για τα γενέθλιά της.

Χατζίδου: Η έκπληξη στη Μελίτα για τα 7α γενέθλιά της

Χατζίδου: Η έκπληξη στη Μελίτα για τα 7α γενέθλιά της

«Κάποια έχει γενέθλια σήμερα και μόλις της κάναμε έκπληξη! Δυστυχώς δεν έχω υλικό να σας δείξω!», έγραψε στο instastory της η Ελένη Χατζίδου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με πολλά ροζ μπαλόνια, τον αριθμό 7 και μπαλόνια σε σχέδιο μονόκερου!

Xατζίδου - Παύλου: Γενέθλια για τη Μελίτα σήμερα - «7 χρόνια μαζί»

Σε άλλο instastory, αποκάλυψε τη στιγμή που η Μελίτα απέκτησε τα πρώτα της τρυπητά σκουλαρίκια, αφού αποφάσισαν να τρυπήσουν τα αυτάκια της!

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