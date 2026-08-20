Με τον πιο όμορφο τρόπο γιόρτασαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου τα 7α γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας.

Παρότι η μικρή έχει τα γενέθλιά της στις 2 Σεπτεμβρίου, οι γονείς της αποφάσισαν να οργανώσουν νωρίτερα το πάρτι της και να χαρίσουν στην ίδια και στους φίλους της μια ημέρα γεμάτη παιχνίδι, μουσική και εκπλήξεις.

Η Μελίτα ήταν φυσικά το πρόσωπο της ημέρας, με τον χώρο να έχει διαμορφωθεί ειδικά για τη γιορτή της. Πολύχρωμος στολισμός, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και δραστηριότητες για τους μικρούς καλεσμένους δημιούργησαν ένα σκηνικό που ταίριαζε απόλυτα στην ηλικία και τη διάθεσή της.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έζησαν μαζί με την κόρη τους κάθε στιγμή της ξεχωριστής ημέρας, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας.

Η στιγμή που η Ελένη Χατζίδου τραγούδησε με τη Μελίτα

Ανάμεσα στις εκπλήξεις της ημέρας, όμως, υπήρξε μία που ξεχώρισε. Η Ελένη Χατζίδου πήρε το μικρόφωνο, αυτή τη φορά έχοντας δίπλα της την κόρη της.

Μαμά και κόρη ανέβηκαν μαζί και τραγούδησαν το «Δε Θα Σε Περιμένω», χαρίζοντας στους καλεσμένους ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο.

Η επτάχρονη Μελίτα έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή δίπλα στη μητέρα της, ενώ η Ελένη Χατζίδου δεν έκρυψε τη χαρά της που μοιράστηκε μαζί της ένα από τα τραγούδια της.

Το συγκεκριμένο ντουέτο ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο όμορφες στιγμές του πάρτι, με τη Μελίτα να κλέβει για λίγο την παράσταση και να απολαμβάνει το δικό της μικρό «stage».

Με παιχνίδια, μουσική, αγαπημένα πρόσωπα και πολλές παιδικές φωνές, η ημέρα των γενεθλίων της Μελίτας έγινε μια όμορφη οικογενειακή ανάμνηση, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της.