Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Η ξεχωριστή μουσική στιγμή μαμάς και κόρης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου γιόρτασαν τα 7α γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας, νωρίτερα.
  • Το πάρτι περιλάμβανε πολύχρωμο στολισμό, παιχνίδια και δραστηριότητες για τους μικρούς καλεσμένους.
  • Η Ελένη Χατζίδου τραγούδησε με τη Μελίτα το «Δε Θα Σε Περιμένω», δημιουργώντας μια γλυκιά στιγμή.
  • Η ημέρα ήταν γεμάτη μουσική, παιχνίδια και αγαπημένα πρόσωπα, προσφέροντας όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

Με τον πιο όμορφο τρόπο γιόρτασαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου τα 7α γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας.

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Παρότι η μικρή έχει τα γενέθλιά της στις 2 Σεπτεμβρίου, οι γονείς της αποφάσισαν να οργανώσουν νωρίτερα το πάρτι της και να χαρίσουν στην ίδια και στους φίλους της μια ημέρα γεμάτη παιχνίδι, μουσική και εκπλήξεις.

Χατζίδου: Η συγκινητική στιγμή με τον μπαμπά της: «Σαν μικρό παιδί»

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Η Μελίτα ήταν φυσικά το πρόσωπο της ημέρας, με τον χώρο να έχει διαμορφωθεί ειδικά για τη γιορτή της. Πολύχρωμος στολισμός, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και δραστηριότητες για τους μικρούς καλεσμένους δημιούργησαν ένα σκηνικό που ταίριαζε απόλυτα στην ηλικία και τη διάθεσή της.

Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έζησαν μαζί με την κόρη τους κάθε στιγμή της ξεχωριστής ημέρας, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας.

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Η στιγμή που η Ελένη Χατζίδου τραγούδησε με τη Μελίτα

Ανάμεσα στις εκπλήξεις της ημέρας, όμως, υπήρξε μία που ξεχώρισε. Η Ελένη Χατζίδου πήρε το μικρόφωνο, αυτή τη φορά έχοντας δίπλα της την κόρη της.

Μαμά και κόρη ανέβηκαν μαζί και τραγούδησαν το «Δε Θα Σε Περιμένω», χαρίζοντας στους καλεσμένους ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο.

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Η επτάχρονη Μελίτα έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή δίπλα στη μητέρα της, ενώ η Ελένη Χατζίδου δεν έκρυψε τη χαρά της που μοιράστηκε μαζί της ένα από τα τραγούδια της.

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Το συγκεκριμένο ντουέτο ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο όμορφες στιγμές του πάρτι, με τη Μελίτα να κλέβει για λίγο την παράσταση και να απολαμβάνει το δικό της μικρό «stage».

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Με παιχνίδια, μουσική, αγαπημένα πρόσωπα και πολλές παιδικές φωνές, η ημέρα των γενεθλίων της Μελίτας έγινε μια όμορφη οικογενειακή ανάμνηση, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της.

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της

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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
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ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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