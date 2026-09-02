Το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους, που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μαζί με τον άνδρα αφγανικής καταγωγής, που ζούσε μαζί τους στο σπίτι. Και οι τρεις κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλεξανδρου Γύγου για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ούτε η Γερμανίδα ούτε ο Έλληνας δίνουν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις στους αστυνομικούς. Πέφτουν σε αντιφάσεις και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε το μικρό αγόρι. Σε ερώτηση πότε και πώς πέθανε το 8 βρέφος η μητέρα του φέρεται να απάντησε:

«Το 2023 γέννησα και το ίδιο έτος πέθανε. Έλειπα με τον μικρό μου γιο από το σπίτι και όταν γύρισα μου είπαν ότι το μωρό πέθανε. Το είδα ντυμένο και δεν είδα κάποια σημάδια πάνω του. Τότε τους είπα να το κρατήσουμε και έτσι το βάλαμε στην κατάψυξη».

Ο 43χονος στην ίδια ερώτηση των αστυνομικών φέρεται να ισχυρίστηκε:

«Το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια είχε προβλήματα. Τα σημάδια που έχεις στην πλάτη του πρέπει να έγιναν όταν κάποια στιγμή προσπάθησα να το ξεπαγώσω».

Κυψέλη: Κινητά και λάπτοπ θα δώσουν «φωνή» στο νεκρό παιδί

Κινητά και λάπτοπ βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στόχος των αστυνομικών να εντοπίσουν πότε εξαφανίστηκε το μωρό από τις φωτογραφίες στα social media και τα αρχεία της οικογένειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαπιστώσουν τον χρόνο της δολοφονίας του βρέφους.

Μάλιστα, τα δεκάδες προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν η 38χρονη και ο 43χρονος σύντροφός της γίνονται φύλλο και φτερό από τους αστυνομικούς. Εκεί, έχουν γίνει δημοσιεύσεις με οικογενειακές φωτογραφίες το 2021. Μέσα σε αυτές εμφανίζεται ένα μωρό, τα δύο ανήλικα αγοράκια και η 15χρονη.

Αν το νεκρό βρέφος είχε γεννηθεί τότε, σημαίνει ότι το ζεύγος είχε στην κατάψυξη το παιδί για πέντε ολόκληρα χρόνια. Αν, όμως, δεν πρόκειται για αυτό το παιδί, έρχεται ακόμα ένα ερώτημα... ποιο είναι το εικονιζόμενο μωρό και πού βρίσκεται σήμερα.

Κυψέλη: Κλειδί στην υπόθεση η εξέταση των ανηλίκων από παιδοψυχολόγους

Σημαντιικό ρόλο στην εξιχνίαση της μυστηριώδους υπόθεσης θα παίξουν οι μαρτυρίες των τριών ανήλικων παιδιών. Σήμερα αργά το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης τους, παρουσία παιδοψυχολόγων.

Γιαννόπουλος για Κυψέλη: «Το νοσοκομείο δεν είναι χώρος φύλαξης παιδιών»

Η πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος - μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star - αναφέρθηκε στις καταγγελίες που είχαν γίνει στις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας τις σοβαρές ελλείψεις στον συντονισμό και την προστασία των παιδιών.

Όπως εξήγησε, «η Εισαγγελία, η Αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες της Πρόνοιας και τα νοσοκομεία» συχνά δε λειτουργούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Παράλληλα, τόνισε πως «ένας εισαγγελέας είναι μόνος του, χωρίς υπηρεσίες γύρω του», ενώ έκανε λόγο για μόλις δύο κοινωνικούς λειτουργούς στην Αθήνα μέχρι πρόσφατα. Για τα παιδιά που παραμένουν στα νοσοκομεία, υπογράμμισε: «Το νοσοκομείο δεν είναι χώρος φύλαξης παιδιών», ενώ ζήτησε εξειδικευμένη φροντίδα και άμεση προστασία τους.