Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 10:20 οι τρεις συλληφθέντες για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
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Σε βάρος τους έχει ασκηθεί, μέχρι στιγμής, δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.
Κυψέλη: Οι καταγγελίες που δεν ακούστηκαν, η αρπαγή και το νεκρό βρέφος
Η έρευνα των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης.
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Κυψέλη: Τι ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τις μαχαιριές
Ο 43χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του βρέφους, υποστηρίζει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε προανακριτικά στους αστυνομικούς, τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο από τη σορό, καθώς το βρέφος βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη.
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Η εκδοχή αυτή εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη σορό διαπιστώθηκαν περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερα από δέκα τραύματα στην πλάτη.
Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του χρόνου και των συνθηκών θανάτου. Η παραμονή της σορού στην κατάψυξη δυσχεραίνει την ιατροδικαστική διερεύνηση.
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Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο οι τρεις συλληφθέντες
Ο 43χρονος και ο 26χρονος μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου κρατούνταν. Μαζί τους οδηγήθηκε στον Ανακριτή και η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους. Και οι τρεις αναμένεται να δώσουν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν.
Ο 26χρονος φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης του 43χρονου και της 38χρονης, η οποία είναι επίσης έγκυος. Οι συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εξετάζονται και οι καταθέσεις τους.
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Κυψέλη: Το παρελθόν του 43χρονου
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το παρελθόν του 43χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2020, όταν Γερμανίδα τον είχε καταγγείλει για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και μαστροπεία. Για την υπόθεση είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο βρέφος, πότε επήλθε ο θάνατός του και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.