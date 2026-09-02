Κυψέλη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τον θάνατο του βρέφους

Τι ισχυρίζεται ο 43χρονος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο βρέφους στην Κυψέλη απολογούνται στον ανακριτή.
  • Δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού έχει ασκηθεί σε βάρος τους.
  • Το βρέφος βρέθηκε νεκρό σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα.
  • Ο 43χρονος, φερόμενος πατέρας, ισχυρίζεται ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ διαπιστώθηκαν 20 τραύματα από μαχαίρι.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες θανάτου και το παρελθόν του 43χρονου, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 10:20 οι τρεις συλληφθέντες για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. 

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Οι συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε στην Κυψέλη

Ο 43χρονος (δεξιά) που συνελήφθη για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί, μέχρι στιγμής, δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

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Το μωρό είχε βρεθεί σε κατάσταση ψύξης μέσα σε βαλίτσα με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Το μωρό είχε βρεθεί σε κατάσταση ψύξης μέσα σε βαλίτσα με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Η έρευνα των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

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Κυψέλη: Τι ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τις μαχαιριές

Ο 43χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του βρέφους, υποστηρίζει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια.

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια

Ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε προανακριτικά στους αστυνομικούς, τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο από τη σορό, καθώς το βρέφος βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη.

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Η εκδοχή αυτή εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη σορό διαπιστώθηκαν περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερα από δέκα τραύματα στην πλάτη.

Ο 43χρονος φέρεται επίσης να υποστήριξε πως οι μαχαιριές που βρέθηκαν στο βρέφος έγιναν στην προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο, μέσα στον οποίο βρισκόταν

Ο 43χρονος φέρεται επίσης να υποστήριξε πως οι μαχαιριές που βρέθηκαν στο βρέφος έγιναν στην προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο, μέσα στον οποίο βρισκόταν

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του χρόνου και των συνθηκών θανάτου. Η παραμονή της σορού στην κατάψυξη δυσχεραίνει την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο οι τρεις συλληφθέντες

Ο 43χρονος και ο 26χρονος μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου κρατούνταν. Μαζί τους οδηγήθηκε στον Ανακριτή και η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους. Και οι τρεις αναμένεται να δώσουν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Οι τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν

Οι τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν

Ο 26χρονος φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης του 43χρονου και της 38χρονης, η οποία είναι επίσης έγκυος. Οι συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εξετάζονται και οι καταθέσεις τους.

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Κυψέλη: Το παρελθόν του 43χρονου

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το παρελθόν του 43χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2020, όταν Γερμανίδα τον είχε καταγγείλει για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και μαστροπεία. Για την υπόθεση είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια

Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο βρέφος, πότε επήλθε ο θάνατός του και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

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