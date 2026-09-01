Ιός Δυτικού Νείλου: Νέες περιοχές με κρούσματα - Γιατί αυξήθηκαν φέτος

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εξηγεί στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 23:57 Κατερίνα Γερονικολού: Έχει γενέθλια! Το βίντεο του Γιάννη Τσιμιτσέλη
01.09.26 , 22:44 H Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση στη Λειψία
01.09.26 , 22:42 Σάκης Τανιμανίδης: «Ήταν το μόνο ρίσκο που δεν χρειάστηκε να σκεφτώ»
01.09.26 , 22:19 Ιός Δυτικού Νείλου: Νέες περιοχές με κρούσματα - Γιατί αυξήθηκαν φέτος
01.09.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 1/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.800.000 ευρώ
01.09.26 , 21:37 Πούτιν: Ούτε λέξη για την «ταμπακέρα» των S - 400 στον Ερντογάν
01.09.26 , 21:37 Έγκυος η Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
01.09.26 , 21:35 Κλήρωση Eurojackpot 1/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15.000.000 ευρώ
01.09.26 , 21:25 Μπέττυ Μαγγίρα: Ενθουσιασμένη με το νέο hair look της κόρης της
01.09.26 , 21:19 Θύματα διάρρηξης παρουσιάστρια και επιχειρηματίας - Δείτε βίντεο
01.09.26 , 20:54 Σάλος για τον ΕΟΠΥΥ: Μπέρδεψε τα φύλα με την επιλογή «ακαθόριστο»!
01.09.26 , 20:37 Ο Sami Pajari στα ουράνια με ιστορικό χατ-τρικ για την TGR-WRT
01.09.26 , 20:24 Κυψέλη: Οι καταγγελίες που δεν ακούστηκαν, η αρπαγή και το νεκρό βρέφος
01.09.26 , 20:16 Τουρκία: Νέα πρόκληση με ερευνητικό νότια του Καστελόριζου
01.09.26 , 19:34 «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Έγκυος η Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια
Πασχάλης: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του
Το αγοράκι της φωτογραφίας είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς
Μπέττυ Μαγγίρα: Ενθουσιασμένη με το νέο hair look της κόρης της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εξηγεί στο Star γιατί φέτος είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού δυτικού Νείλου στη χώρα. Τι είπε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου καταγράφονται στην Αττική και σε 27 άλλους δήμους στην Ελλάδα.
  • 39 από τους 66 δήμους της Αττικής έχουν αναφέρει περιστατικά, με τον Σεπτέμβριο να είναι μήνας κορύφωσης.
  • Οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και οι πάσχοντες από υποκείμενα νοσήματα, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
  • Λαμβάνονται μέτρα ψεκασμού σε ευρύτερες περιοχές για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
  • Η αυξημένη παρουσία αποδημητικών πτηνών μπορεί να έχει συμβάλει στην αύξηση των μολυσμένων κουνουπιών φέτος.

Νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφονται στη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής επιτήρησης. Από τους συνολικά 66 δήμους της Αττικής, περιστατικά της νόσου έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε 39

Ιός Δυτικού Νείλου: Tι αναφέρει λοιμωξιολόγος - τρόποι προστασίας

Η εικόνα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο λεκανοπέδιο. Κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε ακόμη 27 δήμους στην υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός εξακολουθεί να βρίσκεται σε κυκλοφορία και μετά το τέλος του καλοκαιριού. 

Οι νέοι δήμοι με επιβεβαιωμένη έκθεση ασθενών στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι: 

  • Ο Δήμος Ωρωπού 
  • Ο Δήμος Γαλατσίου 
  • Ο Δήμος Έδεσσας 
  • Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη 
  • Ο Δήμος Ρεθύμνης στην Κρήτη 

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους μήνες κατά τους οποίους καταγράφεται κορύφωση των περιστατικών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την κυκλοφορία των κουνουπιών. 

Βασιλακόπουλος στο Star: «Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουμε την κορύφωση» 

Για την πορεία του ιού μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ και καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Αττική. 

Όπως εξήγησε, κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ωστόσο φέτος παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στην Αττική. 

«Ο Σεπτέμβρης έχει έρθει, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει φύγει και παραδοσιακά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουμε την κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, σημαντική αποκλιμάκωση της κυκλοφορίας του ιού αναμένεται τον Οκτώβριο, οπότε εκτιμάται ότι θα περιοριστεί αισθητά το φαινόμενο. 

Ιός Δυτικού Νείλου: Νέες περιοχές με κρούσματα - Γιατί αυξήθηκαν φέτος

Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο 

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως στους ηλικιωμένους και στους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. 

«Μέχρι τότε οι ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι μεγάλοι σε ηλικία και έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, γιατί εκεί θρηνούμε και απώλειες», σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος. 

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό δεν αντιμετωπίζει σοβαρές επιπλοκές. Ακόμη και μεταξύ εκείνων που εμφανίζουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, οι περισσότεροι νοσηλεύονται και αναρρώνουν πλήρως. 

Όπως ανέφερε, μάλιστα, η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία έχει ήδη πάρει εξιτήριο. 

Αυξημένη προσοχή απαιτείται και στις περιοχές που συνορεύουν με δήμους όπου έχουν καταγραφεί νέα περιστατικά. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, πλέον λαμβάνονται μέτρα σε ευρύτερη κλίμακα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν ψεκασμούς όχι μόνο γύρω από τα σημεία όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, αλλά και σε μεγαλύτερες περιοχές. 

«Επειδή έχουμε δει ότι υπάρχουν ευρύτερες περιοχές, ψεκάζουμε παντού. Κάνουμε ακόμη και ψεκασμούς στον αέρα όταν επιτρέπει ο χώρος και ο καιρός», ανέφερε. 

Παράλληλα, καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών, ιδιαίτερα σε σπίτια με κήπους, αυλές και γλάστρες. Η αποφυγή συγκέντρωσης στάσιμου νερού, όπου μπορούν να αναπτυχθούν κουνούπια, αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης. 

«Δεν είναι περισσότερα τα κουνούπια, αλλά περισσότερα τα μολυσμένα» 

Απαντώντας στο ερώτημα εάν τα κουνούπια έχουν γίνει πιο ανθεκτικά στα εντομοκτόνα, ο καθηγητής εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τον αριθμό τους. 

Όπως εξήγησε, η επιτήρηση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις Περιφέρειες δε δείχνει ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό κουνουπιών. Το στοιχείο που φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί φέτος είναι το ποσοστό των κουνουπιών που έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 

Μία πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, είναι η αυξημένη παρουσία αποδημητικών πτηνών στη χώρα, καθώς αυτά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό και να συμβάλλουν στον κύκλο μετάδοσής του μέσω των κουνουπιών. 

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε επτά με οκτώ χρόνια και φαίνεται να συμπίπτει με περιόδους κατά τις οποίες καταγράφονται αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 1/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.800.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 1/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15.000.000 ευρώ
Παρουσιάστρια Και Επιχειρηματίας Θύματα Διάρρηξης - Βίντεο
Ελλαδα
Θύματα διάρρηξης παρουσιάστρια και επιχειρηματίας - Δείτε βίντεο
Κυψέλη: Οι Καταγγελίες, H Aρπαγή Kαι Το Νεκρό Βρέφος
Ελλαδα
Κυψέλη: Οι καταγγελίες που δεν ακούστηκαν, η αρπαγή και το νεκρό βρέφος
Φωτιά Στο Πεδίο Βολής στο Μεσολόγγι - Σηκώθηκαν Εναέρια Μέσα
Ελλαδα
Φωτιά στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Κυψέλη: Το Μωρό Μου Ήταν Στην Κατάψυξη Από Το 2023
Ελλαδα
Κυψέλη: «Το μωρό μου ήταν στην κατάψυξη από το 2023», λέει η 38χρονη
ασθενοφόρο
Ελλαδα
Σε κρίσιμη κατάσταση 24χρονη: Την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο
Κυψέλη: Έγινε Χρήστης Ναρκωτικών Όταν Έχασε Το Παιδί Της
Ελλαδα
Κυψέλη: «Δεν ήταν δικό μου παιδί, ήρθαν οι Ιλλουμινάτι και το άλλαξαν»
Λ. Αλεξάνδρας τροχαίο
Ελλαδα
Τραγωδία Λ. Αλεξάνδρας: Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μηχανών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top