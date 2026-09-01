Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εξηγεί στο Star γιατί φέτος είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού δυτικού Νείλου στη χώρα. Τι είπε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφονται στη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής επιτήρησης. Από τους συνολικά 66 δήμους της Αττικής, περιστατικά της νόσου έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε 39.

Η εικόνα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο λεκανοπέδιο. Κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε ακόμη 27 δήμους στην υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός εξακολουθεί να βρίσκεται σε κυκλοφορία και μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Οι νέοι δήμοι με επιβεβαιωμένη έκθεση ασθενών στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι:

Ο Δήμος Ωρωπού

Ο Δήμος Γαλατσίου

Ο Δήμος Έδεσσας

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Ρεθύμνης στην Κρήτη

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους μήνες κατά τους οποίους καταγράφεται κορύφωση των περιστατικών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την κυκλοφορία των κουνουπιών.

Βασιλακόπουλος στο Star: «Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουμε την κορύφωση»

Για την πορεία του ιού μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ και καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Αττική.

Όπως εξήγησε, κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ωστόσο φέτος παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στην Αττική.

«Ο Σεπτέμβρης έχει έρθει, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει φύγει και παραδοσιακά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουμε την κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, σημαντική αποκλιμάκωση της κυκλοφορίας του ιού αναμένεται τον Οκτώβριο, οπότε εκτιμάται ότι θα περιοριστεί αισθητά το φαινόμενο.

Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως στους ηλικιωμένους και στους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα.

«Μέχρι τότε οι ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι μεγάλοι σε ηλικία και έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, γιατί εκεί θρηνούμε και απώλειες», σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό δεν αντιμετωπίζει σοβαρές επιπλοκές. Ακόμη και μεταξύ εκείνων που εμφανίζουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, οι περισσότεροι νοσηλεύονται και αναρρώνουν πλήρως.

Όπως ανέφερε, μάλιστα, η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται και στις περιοχές που συνορεύουν με δήμους όπου έχουν καταγραφεί νέα περιστατικά.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, πλέον λαμβάνονται μέτρα σε ευρύτερη κλίμακα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν ψεκασμούς όχι μόνο γύρω από τα σημεία όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, αλλά και σε μεγαλύτερες περιοχές.

«Επειδή έχουμε δει ότι υπάρχουν ευρύτερες περιοχές, ψεκάζουμε παντού. Κάνουμε ακόμη και ψεκασμούς στον αέρα όταν επιτρέπει ο χώρος και ο καιρός», ανέφερε.

Παράλληλα, καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών, ιδιαίτερα σε σπίτια με κήπους, αυλές και γλάστρες. Η αποφυγή συγκέντρωσης στάσιμου νερού, όπου μπορούν να αναπτυχθούν κουνούπια, αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης.

«Δεν είναι περισσότερα τα κουνούπια, αλλά περισσότερα τα μολυσμένα»

Απαντώντας στο ερώτημα εάν τα κουνούπια έχουν γίνει πιο ανθεκτικά στα εντομοκτόνα, ο καθηγητής εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τον αριθμό τους.

Όπως εξήγησε, η επιτήρηση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις Περιφέρειες δε δείχνει ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό κουνουπιών. Το στοιχείο που φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί φέτος είναι το ποσοστό των κουνουπιών που έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Μία πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, είναι η αυξημένη παρουσία αποδημητικών πτηνών στη χώρα, καθώς αυτά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό και να συμβάλλουν στον κύκλο μετάδοσής του μέσω των κουνουπιών.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε επτά με οκτώ χρόνια και φαίνεται να συμπίπτει με περιόδους κατά τις οποίες καταγράφονται αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

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