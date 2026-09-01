H Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση στη Λειψία

Κλείνει από τις 18 Σεπτεμβρίου το ρωσικό προξενείο στη Βόννη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου.
  • Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Ντόμπριντ, δήλωσε ότι η Ρωσία ευθύνεται για την αποτυχημένη επίθεση με drone κατά ουκρανικού αεροσκάφους.
  • Η Γερμανία προγραμματίζει αντίποινα, όπως κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και αυστηροποίηση ελέγχων για Ρώσους πολίτες.
  • Η Ρωσία απάντησε ότι θα αντιδράσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες.

Επικίνδυνη κλιμάκωση στις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Tο Βερολίνο κατηγόρησε επίσημα τη Μόσχα για την απόπειρα υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στις 4 Αυγούστου.

Αυτό που θεωρείτο κοινό μυστικό, το είπε ξεκάθαρα ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Ντόμπριντ: η Ρωσία ευθύνεται για την αποτυχημένη επίθεση με drone εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία. Μίλησε για «υβριδική επίθεση», μία από πλήθος παρόμοιων επιθέσεων της Μόσχας στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε ότι δε «βρισκόμαστε σε πόλεμο».

H Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση στη Λειψία

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε αντίποινα: κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, κλείνει από τις 18 Σεπτεμβρίου το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και ο Ρωσικός Οίκος στο Βερολίνο, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους, εντείνεται η πίεση στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και ενισχύεται η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Άμεσα ήρθε η απάντηση από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ζαχάροβα: ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες.

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