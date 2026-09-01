Επικίνδυνη κλιμάκωση στις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Tο Βερολίνο κατηγόρησε επίσημα τη Μόσχα για την απόπειρα υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στις 4 Αυγούστου.

Αυτό που θεωρείτο κοινό μυστικό, το είπε ξεκάθαρα ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Ντόμπριντ: η Ρωσία ευθύνεται για την αποτυχημένη επίθεση με drone εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία. Μίλησε για «υβριδική επίθεση», μία από πλήθος παρόμοιων επιθέσεων της Μόσχας στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε ότι δε «βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε αντίποινα: κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, κλείνει από τις 18 Σεπτεμβρίου το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και ο Ρωσικός Οίκος στο Βερολίνο, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους, εντείνεται η πίεση στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και ενισχύεται η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Άμεσα ήρθε η απάντηση από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ζαχάροβα: ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star