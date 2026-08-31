Το θεατρικό έργο των Ρέππα – Παπαθανασίου, «Του Αγοριού Απέναντι», συνεχίζεται στο θέατρο Άλσος έως τις 3 Οκτωβρίου. Στις πρώτες παραστάσεις μετά το καλοκαίρι που ξεκίνησαν στις 28 Αυγούστου, παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θέατρου και της εγχώριας showbiz.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Λένα Δροσάκη, τη Νικόλ Παναγιώτου, τη Μαρία Βοσκοπούλου, τη Λουκίλα Καρέρ. Την παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Λένα Δροσάκη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Νικόλ Παναγιώτου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Λιβάνης- Μαρία Βοσκοπούλου- Αλέξης Γεωργούλης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δημήτρης Αβραμόπουλος/ NDP Νίκος Δρούκας

Λουκίλα Καρέρ/ NDP Νίκος Δρούκας

Λένα Δροσάκη- Νικόλ Παναγιώτου/ NDP Νίκος Δρούκας

Στη μουσικοθεατρική παράσταση παίζουν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη.

Μαζί τους είναι η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.