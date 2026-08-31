Το θεατρικό έργο των Ρέππα – Παπαθανασίου, «Του Αγοριού Απέναντι», συνεχίζεται στο θέατρο Άλσος έως τις 3 Οκτωβρίου. Στις πρώτες παραστάσεις μετά το καλοκαίρι που ξεκίνησαν στις 28 Αυγούστου, παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θέατρου και της εγχώριας showbiz.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Λένα Δροσάκη, τη Νικόλ Παναγιώτου, τη Μαρία Βοσκοπούλου, τη Λουκίλα Καρέρ. Την παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Στη μουσικοθεατρική παράσταση παίζουν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη.
Μαζί τους είναι η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.