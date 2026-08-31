«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος

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«Του αγοριού απέναντι»: Στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις στο θέατρο Άλσος/ NDP Νίκος Δρούκας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το θεατρικό έργο "Του Αγοριού Απέναντι" των Ρέππα – Παπαθανασίου παίζεται στο θέατρο Άλσος έως 3 Οκτωβρίου.
  • Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου με μεγάλη προσέλευση κοινού.
  • Παρακολούθησαν την παράσταση γνωστά πρόσωπα από το θέατρο και τη showbiz, όπως η Λένα Δροσάκη και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
  • Στην παράσταση συμμετέχουν ηθοποιοί όπως οι Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη και Γιάννης Τσιμιτσέλης.
  • Στο τραγούδι συμμετέχει ο Γιώργος Λιβάνης.

Το θεατρικό έργο των Ρέππα – Παπαθανασίου, «Του Αγοριού Απέναντι», συνεχίζεται στο θέατρο Άλσος έως τις 3 Οκτωβρίου. Στις πρώτες παραστάσεις μετά το καλοκαίρι που ξεκίνησαν στις 28 Αυγούστου, παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θέατρου και της εγχώριας showbiz.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Λένα Δροσάκη, τη Νικόλ Παναγιώτου, τη Μαρία Βοσκοπούλου, τη Λουκίλα Καρέρ. Την παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Λένα Δροσάκη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Νικόλ Παναγιώτου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λένα Δροσάκη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Νικόλ Παναγιώτου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Λιβάνης- Μαρία Βοσκοπούλου- Αλέξης Γεωργούλης/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Λιβάνης- Μαρία Βοσκοπούλου- Αλέξης Γεωργούλης/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Δημήτρης Αβραμόπουλος/ NDP Νίκος Δρούκας

 Δημήτρης Αβραμόπουλος/ NDP Νίκος Δρούκας

Λουκίλα Καρέρ/ NDP Νίκος Δρούκας

Λουκίλα Καρέρ/ NDP Νίκος Δρούκας

Λένα Δροσάκη- Νικόλ Παναγιώτου/ NDP Νίκος Δρούκας

Λένα Δροσάκη- Νικόλ Παναγιώτου/ NDP Νίκος Δρούκας

Στη μουσικοθεατρική παράσταση παίζουν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη.

Μαζί τους είναι η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

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