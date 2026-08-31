Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ένας νεκρός

Συναγερμός στην πυροσβεστική

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Φωτιά Σε Διαμέρισμα Στον Νέο Κόσμο - Ένας Νεκρός
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με έναν νεκρό.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Ευδόξου.
  • Οι συνθήκες της φωτιάς παραμένουν άγνωστες.
  • Η πυροσβεστική κινητοποίησε 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την κατάσβεση.
  • Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός κατά την κατάσβεση.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με ένα άτομο να ανασύρεται νεκρό. 

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας επί της οδού Ευδόξου, όταν ξέσπασε φωτιά κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Φωτιά Νέος Κόσμος

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ένας νεκρός

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και οριοθέτησαν τη φωτιά. Κατά την κατάσβεση εντόπισαν απανθρακωμένη σορό άγνωστων στοιχείων. 

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.

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