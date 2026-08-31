Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ένας νεκρός

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με ένα άτομο να ανασύρεται νεκρό.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας επί της οδού Ευδόξου, όταν ξέσπασε φωτιά κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και οριοθέτησαν τη φωτιά. Κατά την κατάσβεση εντόπισαν απανθρακωμένη σορό άγνωστων στοιχείων.

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.