Τότσικας: Το «έκαψε» στη βάπτιση του γιου των Κουρή - Τριανταφυλλίδου

Σε τρελά κέφια ο ηθοποιός!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κίμων Κουρής και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου βάπτισαν τον γιο τους, Ορφέα, το Σάββατο 29 Αυγούστου.
  • Στη βάπτιση παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, όπως ο Απόστολος Τότσικας με τη Ρούλα Ρέβη.
  • Ο Τότσικας χόρεψε στο γλέντι, προσφέροντας μια από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς.
  • Η Ρούλα Ρέβη κατέγραψε τις χορευτικές φιγούρες του Τότσικα και τις μοιράστηκε στα social media.
  • Αυτή ήταν η δεύτερη εμφάνιση του Τότσικα χορεύοντας, μετά από πανηγύρι στην Τήνο.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Κίμων Κουρής και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός

Το αγαπημένο ζευγάρι βάπτισε τον μονάκριβο γιο του, ο οποίος πήρε το όνομα Ορφέας. Στο πλευρό των δύο ηθοποιών βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, ανάμεσά τους και ο Αποστόλης Τότσικας, συνοδευόμενος από τη Ρούλα Ρέβη.

 

Ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει στον φακό της Ρούλας Ρέβη

Στο γλέντι που ακολούθησε, ο Αποστόλης Τότσικας δε δίστασε να χορέψει, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους ένα από τα highlights της βραδιάς.

Οι ημίγυμνες πόζες του Αποστόλη Τότσικα που «τρέλαναν» το Instagram

Ντυμένος στα μαύρα κι εμφανώς επηρεασμένος από τους ρυθμούς του κομματιού που ακουγόταν στα ηχεία, προέβη σε κάποιες φιγούρες, τις οποίες κατέγραψε με την κάμερα του κινητού της η γυναίκα της ζωής του.

«Έλα ωραίος καλεσμένος», έγραψε με χιούμορ η γνωστή φωτογράφος πάνω στο στιγμιότυπο, προσθέτοντας με ετικέτα τόσο τον Απόστολο Τότσικα όσο και τους δύο ευτυχισμένους γονείς.

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που βλέπουμε τις χορευτικές ικανότητες του Αποστόλη Τότσικα. Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στην Τήνο, όταν βρέθηκε σε πανηγύρι του νησιού μαζί με τη σύζυγό του και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
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ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
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