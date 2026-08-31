Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Κίμων Κουρής και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Το αγαπημένο ζευγάρι βάπτισε τον μονάκριβο γιο του, ο οποίος πήρε το όνομα Ορφέας. Στο πλευρό των δύο ηθοποιών βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, ανάμεσά τους και ο Αποστόλης Τότσικας, συνοδευόμενος από τη Ρούλα Ρέβη.

Ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει στον φακό της Ρούλας Ρέβη

Στο γλέντι που ακολούθησε, ο Αποστόλης Τότσικας δε δίστασε να χορέψει, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους ένα από τα highlights της βραδιάς.

Ντυμένος στα μαύρα κι εμφανώς επηρεασμένος από τους ρυθμούς του κομματιού που ακουγόταν στα ηχεία, προέβη σε κάποιες φιγούρες, τις οποίες κατέγραψε με την κάμερα του κινητού της η γυναίκα της ζωής του.

«Έλα ωραίος καλεσμένος», έγραψε με χιούμορ η γνωστή φωτογράφος πάνω στο στιγμιότυπο, προσθέτοντας με ετικέτα τόσο τον Απόστολο Τότσικα όσο και τους δύο ευτυχισμένους γονείς.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που βλέπουμε τις χορευτικές ικανότητες του Αποστόλη Τότσικα. Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στην Τήνο, όταν βρέθηκε σε πανηγύρι του νησιού μαζί με τη σύζυγό του και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.