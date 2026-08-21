Οι ημίγυμνες πόζες του Αποστόλη Τότσικα που «τρέλαναν» το Instagram

«Έκαψε» καρδιές ο ηθοποιός

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Celebrities & Gossip Νεα
Οι χορευτικές φιγούρες του Αποστόλη Τότσικα σε νησιώτικο πανηγύρι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αποστόλης Τότσικας απολαμβάνει διακοπές στην Τήνο, ποζάροντας ημίγυμνος δίπλα στη θάλασσα.
  • Μοιράστηκε τρυφερές οικογενειακές στιγμές με τη σύζυγό του Ρούλα Ρέβη και την κόρη τους.
  • Οι φωτογραφίες του ενθουσίασαν το διαδικτυακό κοινό, με πολλούς να πιστεύουν ότι η Ρούλα είναι πίσω από τις λήψεις.
  • Η Τήνος είναι το καλοκαιρινό τους ησυχαστήριο, όπου περνούν στιγμές χαλάρωσης.
  • Πρόσφατα συμμετείχαν σε νησιώτικο πανηγύρι, με τον Αποστόλη να εντυπωσιάζει με τις χορευτικές του ικανότητες.

Ο Αποστόλης Τότσικας συνεχίζει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στην πανέμορφη Τήνο.

Ρέβη - Τότσικας: Με τα 11χρονα παιδιά τους στο σπίτι τους στην Τήνο

Μετά τη σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη, ήταν σειρά του ηθοποιού να δείξει στους διαδικτυακούς του φίλους πώς περνάει όλες αυτές τις ημέρες στο νησί των Κυκλάδων.

Οι ημίγυμνες πόζες του Αποστόλη Τότσικα που «τρέλαναν» το Instagram

Οι ημίγυμνες πόζες του Αποστόλη Τότσικα που «τρέλαναν» το Instagram

Οι ημίγυμνες πόζες του Αποστόλη Τότσικα που «τρέλαναν» το Instagram 

Ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει ημίγυμνος δίπλα στη θάλασσα, άλλοτε ξαπλωμένος στην παραλία και άλλοτε φορώντας τα γυαλιά ηλίου του. Από το άλμπουμ δεν έλειψαν και οι τρυφερές οικογενειακές στιγμές, με το στιγμιότυπο με τη Ρούλα Ρέβη να κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της την κόρη τους να ξεχωρίζει..

Χωρίς πολλές λέξεις και με μια λιτή λεζάντα, άφησε τις φωτογραφίες να μιλήσουν από μόνες τους. Το διαδικτυακό του κοινό ενθουσιάστηκε με την ανάρτησή του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πίσω από τις εντυπωσιακές λήψεις κρύβεται η γυναίκα της ζωής του.

Ο γοητευτικός ηθοποιός επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι την Τήνο μαζί με τη σύζυγό του και τα δίδυμα παιδιά τους, περνώντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας.

 

Το νησί της Μεγαλόχαρης κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους, επιλέγοντας να χτίσουν εκεί το ησυχαστήριό τους, όπου περνούν όλα τους τα καλοκαίρια.

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!

Πρόσφατα, ο ηθοποιός και η φωτογράφος έζησαν την εμπειρία ενός αυθεντικού νησιώτικου πανηγυριού, με τις χορευτικές ικανότητες του Αποστόλη Τότσικα και τις σαγηνευτικές πόζες του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στον φακό της Ρούλας Ρέβη να κλέβουν την παράσταση.

 

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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
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