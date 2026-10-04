Τα 100 χρόνια της παρουσίας της στην Ελλάδα γιόρτασε η Shell

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Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Shell στην Ελλάδα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Shell γιόρτασε 100 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα με εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
  • Προβλήθηκε ταινία-ντοκιμαντέρ με τον Γιάννη Στάνκογλου, αναδεικνύοντας την ιστορία της Shell από το 1926.
  • Η Γενική Διευθύντρια Κίρκη Καλαντζή τόνισε τη σημασία της εξέλιξης και των αξιών της εταιρείας.
  • Η Shell έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στα Βαλκάνια, ανοίγοντας το 100ο πρατήριο.
  • Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικό αφιέρωμα από τον Σάκη Ρουβά και έκθεση ιστορικών εκθεμάτων.

Τα 100 χρόνια της παρουσίας της στην Ελλάδα γιόρτασε η Shell, με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής. 

Η Shell γιόρτασε την επέτειο μαζί με εκπροσώπους της εταιρείας και του Ομίλου της Mοtor Oil, όπως και με ανθρώπους που έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους με τη Shell.

Από την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τα 100 χρόνια της Shell

Από την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τα 100 χρόνια της Shell

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής προβλήθηκε μία πρωτότυπη ταινία-ντοκιμαντέρ, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορίας της Shell, από το 1926 μέχρι σήμερα.

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές - κάθε διαδρομή και μια ιστορία

 

Η αρχή έγινε με τον Παυσανία Μακρή που μέσα σε μία Ελλάδα που προσπαθεί να βγει από τη δίνη των πολέμων ξεκινά να εισάγει τα προϊόντα της Shell και το 1926 ιδρύεται η Shell Company Hellas Limited. 

«Έναν αιώνα τώρα η Shell κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της γιατί εξελίσσεται διαρκώς ενώ παράλληλα παραμένει σταθερή στις αξίες που τη διαμόρφωσαν. Τα πρώτα 100 χρόνια μας δίνουν περηφάνια. Τα επόμενα αποτελούν έμπνευση και ευθύνη για το μέλλον» ανέφερε η Γενική Διευθύντρια της της Coral Shell Lisensee Κίρκη Καλαντζή. 

Η ταινία «φώτισε»  την εξέλιξη της Shell στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο ένα εμπορικό σήμα έγινε μέρος της καθημερινότητας.

Από το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια της Shell στην Ελλάδα

Από το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια της Shell στην Ελλάδα 

«Μεγάλη μέρα η σημερινή. 16 χρόνια της Shell στον όμιλο της ΜΟΗ και 100 χρόνια της Shell στην Ελλάδα. Εμείς με τη Shell καθετοποιηθήκαμε και επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας και η Shell σαν εταιρεία συνεχίζει στην Ελλάδα να δίνει το σωστό προϊόν στον καταναλωτή και να απλώνει τα χρώματά της όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια, όπου άνοιξε το 100ο πρατήριο  αυτές τις μέρες» τόνισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης.  

Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων

Την επετειακή βραδιά συμπλήρωσε ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό αφιέρωμα από τον κορυφαίο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά -συνοδεία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών- που ταξίδεψε τo κοινό στον χρόνο.

Ο Σάκης Ρουβάς στην επετειακή εκδήλωση της Shell στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Σάκης Ρουβάς στην επετειακή εκδήλωση της Shell στο Μέγαρο Μουσικής  

Την αναδρομή στην πορεία των 100 ετών της Shell, πλαισίωσε ειδική έκθεση ιστορικών εκθεμάτων, η οποία ανέδειξε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της!
 

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