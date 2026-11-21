Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας γιορτάζουν σήμερα με λαμπρότητα, διασφαλίζοντας την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στη Μητρόπολη έγινε η καθιερωμένη δοξολογία και λίγο αργότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Σιγουριά και περηφάνια για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Είναι ισχυρότερες από ποτέ, ικανές να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή», ήταν τα λόγια του Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας έγραψε: «Με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα».

Το Πεντάγωνο γέμισε παιδικές φωνές για τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων

Το προαύλιο του Πενταγώνου γέμισε παιδικές φωνές. Δεκάδες αγόρια και κορίτσια από δημοτικά σχολεία της Αττικής, επισκέφτηκαν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τους δασκάλους τους και ξεναγήθηκαν από τον Νίκο Δένδια και τη στρατιωτική ηγεσία σε κάποια από τα νέα οπλικά μας συστήματα, που εκτέθηκαν από χθες, ενόψει της σημερινής γιορτής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δεκάδες παιδιά είδαν από κοντά τα νέα όπλα και την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης»

Παιδιά και δάσκαλοι είδαν κυρίως τα νέα μη επανδρωμένα και αντι-ντρόουν συστήματα, όπως επίσης και πυραύλους, βόμβες και τορπίλες. Θαύμασαν όμως και τη γυάλινη «κιβωτό εθνικής μνήμης», το δημιούργημα του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, που κοσμεί την μπροστινή όψη του υπουργείου Άμυνας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι κομμάτι της κοινωνίας και η κοινωνία θέλουμε να έρθει και να μας γνωρίσει περισσότερο. Να γνωρίσει το έργο μας, τις δυνατότητές μας και κυρίως του ανθρώπους μας», τόνισε η Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού, εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ.

Σήμερα, το Πεντάγωνο είναι ανοιχτό, για όσους θέλουν να δουν από κοντά κάποια από τα νέα οπλικά συστήματα και την «κιβωτό εθνικής μνήμης», μέχρι τις 5 το απόγευμα.