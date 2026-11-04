Το Πεντάγωνο άλλαξε όψη δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου

Ολοκληρώνεται η ανάπλαση και της βόρειας πλευράς του Υπουργείου Άμυνας

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Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Ολοκληρώνεται σήμερα η ανάπλαση του εξωτερικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.

Το Star στα άδυτα του Πενταγώνου με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη

Το Πεντάγωνο άλλαξε όψη δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου

Όπως τόνισε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, το ελληνικό Πεντάγωνο αλλάζει όψη και από ένα «μουντό» κτίριο γίνεται σύγχρονο, με έντονη αρχιτεκτονική και βιοκλιματική διαμόρφωση, με την καθοδήγηση του γνωστού γλύπτη και καθηγητή Αρχιτεκτονικής Κώστα Βαρώτσου.

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Πεντάγωνο: Λευκές περσίδες, νέος φωτισμός και χώροι πρασίνου

Υπενθυμίζεται, ότι η ανάπλαση της κεντρικής πρόσοψης του υπουργείου Άμυνας είχε γίνει πέρυσι και φέτος συμπληρώνεται με την ανάπλαση της βόρειας πλευράς του κτιρίου. Και εδώ, δεσπόζουν οι λευκές περσίδες αλουμινίου, περίπου 1.300 τεμάχια, που δημιουργούν μια οπτική αίσθηση νοητής κιονοστοιχίας, που δίνει στο κτίριο μια αυστηρή δομή.

Το Πεντάγωνο άλλαξε όψη δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου

Δεσπόζει επίσης ένας νέος αρχιτεκτονικός φωτισμός, ενώ το έργο της ανάπλασης συμπληρώνει η διαμόρφωση χώρων πρασίνου, καθώς στα 1.700 δέντρα θα προστεθούν άλλα 300.

Η ανάπλαση της βόρειας όψης του Πενταγώνου έγινε με την ευγενική δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακαίνιση όλων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του υπουργείου Άμυνας.

Δημοσκόπηση Alco: Ο Δένδιας πιο πετυχημένος Υπουργός

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αποκάλυψε σήμερα στην ομιλία του ότι ζήτησε με επιστολή του από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να διαθέσουν 250 εκατομμύρια ευρώ για τον Στόλο μας.

 

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