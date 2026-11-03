Νέα εστία έντασης ανοίγει στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά το δημοσίευμα του τουρκικού κρατικού δικτύου TRT Haber για το έργο GSI και την πορεία του γαλλικού ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo. Το ρεπορτάζ μεταφέρει σαφείς απειλές για την παρουσία του πλοίου στην περιοχή μεταξύ Κρήτης, Δωδεκανήσου και Κύπρου, ενώ η Άγκυρα επιμένει ότι οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα απαιτεί προηγούμενο συντονισμό με την Τουρκία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο GSI, με την τουρκική πλευρά να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν ζητά άδεια από την Άγκυρα, επειδή μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε, κατά την τουρκική ανάγνωση, με αποδοχή του χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το ίδιο ρεπορτάζ συνδέει άμεσα την τρέχουσα κινητικότητα με το περιστατικό του Ιουλίου 2024, όταν ιταλικό ερευνητικό σκάφος εμποδίστηκε στην περιοχή της Κάσου.

Μεσόγειος, GSI και η πορεία του Abeille Marengo

Όπως αναφέρεται, το Abeille Marengo που φέρει γαλλική σημαία, απέπλευσε από τις ακτές της Νάπολης στις 23 Οκτωβρίου και έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου στις 27 Οκτωβρίου. Το πλοίο έχει ανατεθεί από τη γαλλική Nexans, η οποία έχει την ευθύνη για την παραγωγή και εγκατάσταση καλωδίων.

Σύμφωνα με το υλικό, αποστολή του είναι να ερευνήσει τον βυθό στη διαδρομή από το Ηράκλειο έως την Κύπρο, ώστε να χαρτογραφηθούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται χρήση σόναρ, μαγνητομέτρων και υποβρύχιων συστημάτων απεικόνισης, καθώς και λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων από βάθη έως 700 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, μαζί με δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις στον βυθό.

Το ίδιο κείμενο αναφέρει ότι σε αθηναϊκά μέσα είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες για πιθανή έκδοση NAVTEX στην περιοχή όπου θα δραστηριοποιούνταν το πλοίο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει, όπως σημειώνεται, εξέλιξη για περίπου μία εβδομάδα.

Ο ρόλος της Γαλλίας και το προηγούμενο της Κάσου

Το τουρκικό ρεπορτάζ υποστηρίζει ακόμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να καταστήσει τη γαλλική Meridiam κύριο μέτοχο στο σχέδιο GSI, με στόχο να ενισχυθεί ο γαλλικός ρόλος στην υλοποίηση του έργου. Κατά την ίδια εκδοχή, η εμπλοκή του Παρισιού εκτιμήθηκε από την ελληνική πλευρά ως παράγοντας αποτροπής νέας τουρκικής αντίδρασης.

Στην ίδια αφήγηση εντάσσεται και το επεισόδιο του Ιουλίου 2024. Εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ιταλικό ερευνητικό Levoli Relume επιχείρησε να κινηθεί στην περιοχή, όμως «μπλοκαρίστηκε» από πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου και ανατολικά της Κρήτης.

Το κείμενο του TRT Haber προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι αν το Abeille Marengo δεν αποχωρήσει έπειτα από προειδοποιήσεις του τουρκικού ναυτικού, η περιοχή μεταξύ Κρήτης και Δωδεκανήσου μπορεί να μετατραπεί σε νέο πεδίο έντασης. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται και η αναφορά σε κίνδυνο «βύθισης» του πλοίου!

Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Κεντρικό στοιχείο της τουρκικής θέσης αποτελεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της 24ης Σεπτεμβρίου 2026, την οποία το δημοσίευμα παραθέτει αυτούσια. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας που προκύπτουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που συνάψαμε με τη Λιβύη και τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, το οποίο κοινοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, καθορίζει το νομικό μας πλαίσιο σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της που απορρέουν από το γεγονός ότι είναι παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο και να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

