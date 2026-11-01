Εξακολουθεί να μαίνεται η αντιπαράθεση για το περίφημο πλέον άρθρο 23, που άνοιγε «παράθυρο» ευκολότερων πλειστηριασμών από μέρους των servicers. Ακόμη και βουλευτές της ΝΔ αναγνωρίζουν ότι καλώς αποσύρθηκε η διάταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τροπολογία για επέκταση της κατάργησης και στον νόμο για τον Εξωδικαστικό.

Η κυβέρνηση δέχεται σφδορά πυρά μετά την απόσυρση του άρθρου 23, που άνοιγε παράθυρο υπέρ των servicers για ευκολότερους πλειστηριασμούς.

Το ΠΑΣΟΚ, διά της Μιλένας Αποστολάκη, ανακοινώνει τροπολογία για απαλοιφή παρόμοιας ρύθμισης από τον Εξωδικαστικό, ενώ και ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας αναγνώρισε το ορθόν της απόσυρσης.

Κυβερνητικό μήνυμα ότι δεν «κατεβαίνουν» τα μολύβια ενόψει εκλογών

Σε μια προσπάθεια να σταλεί το μήνυμα ότι δεν έχουν κατέβει τα μολύβια ενόψει μιας μακράς προεκλογικής περιόδου, αύριο οι υπουργοί θα παρουσιάσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις βασικές τους προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές.