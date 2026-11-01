Μαυρίδου για Τσορτέκη: «Είναι γλυκός και έχει την ψυχολογία αθώου παιδιού»

Full in love το ζευγάρι

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Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου διατηρούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή.
  • Ο Τσορτέκης περιγράφει τη Μαυρίδου ως χαρούμενη και θετική προσωπικότητα.
  • Αναγνωρίζει ότι οι ρόλοι του μπορεί να μπερδεύουν την εικόνα του στο κοινό.
  • Η Μαυρίδου τονίζει την αθωότητα και τον αυθορμητισμό του Τσορτέκη, χαρακτηρίζοντάς τον γλυκό.
  • Η σχέση τους βασίζεται στην κοινή τους αγάπη για την υποκριτική.

Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου είναι ένα ζευγάρι που προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται την αγάπη τους για την υποκριτική, ενώ η σχέση τους έχει ως κοινό σημείο αναφοράς και την καλλιτεχνική τους πορεία.

Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Αυτήν τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι»

Μαυρίδου για Τσορτέκη: «Είναι γλυκός και έχει την ψυχολογία αθώου παιδιού»

Ο Γιάννης Τσορτέκης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα όμορφα λόγια στη σύντροφό του, περιγράφοντάς την ως έναν χαρούμενο και θετικό άνθρωπο.

«Είναι χαρούμενη, ευχάριστη, θετική», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή For You και τη Φαίη Σκορδά, ενώ θέλησε να σχολιάσει και την εικόνα που έχει σχηματίσει το κοινό για τον ίδιο μέσα από τους ρόλους του.

«Είμαι και εγώ χαρούμενος άνθρωπος, απλά σε μπερδεύουν οι ρόλοι μου», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Από την πλευρά της, η Έλενα Μαυρίδου μίλησε με τρυφερότητα για τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως αυτό που ξεχωρίζει σε εκείνον είναι η αθωότητα και ο αυθορμητισμός του.

Μαυρίδου για Τσορτέκη: «Είναι γλυκός και έχει την ψυχολογία αθώου παιδιού»

«Είναι πάρα πολύ γλυκός και έχει την ψυχολογία ενός αθώου παιδιού και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, μπορείς να νιώσεις τον αυθορμητισμό του στη στιγμή. Ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα έχει μια αθωότητα, δεν έχει πονηρή σκέψη. Είναι γλυκός», ανέφερε.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΤΕΚΗΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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