Βόλος: Ποτάμια οι δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια από την ισχυρή νεροποντή

Σημαντικές ζημιές σε υπόγεια, σπίτια και αυτοκίνητα

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Gegonotanews
Βόλος: Πνίγηκε στη λάσπη το Αλωνάκι Νέας Αγχιάλου με λίγα λεπτά βροχής / EΡΤ

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Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στον Βόλο και τη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, εξαιτίας της σφοδρής νεροποντής που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής και διήρκησε σχεδόν μισή ώρα.

Κακοκαιρία τύπου «Π» με καταιγίδες και χαλάζι: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Η ισχυρή νεροποντή δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Πλημμύρες στη Νέα Αγχίαλο

Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν και οι κάτοικοι στο Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, που είδαν το ρέμα της περιοχής να περνάει μέσα από τα σπίτια τους.

Η έντονη, αλλά σύντομη βροχόπτωση που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής αρκούσε για να φουσκώσει το ρέμα και να παρασύρει περιουσίες στο πέρασμά του.

Τα ορμητικά νερά του ρέματος κάλυψαν δρόμους, αυλές σπιτιών και παρέσυραν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και αύριο 2/11 - Σε ποιες περιοχές

Άστατος προβλέπεται τουλάχιστον μέχρι και αύριο ο καιρός κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε και σύμφωνα με αυτό, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Σήμερα Κυριακή (1/11)

   α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

   β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

   γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο, Δευτέρα (2/11)

   α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

   β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

   γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

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