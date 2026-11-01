Ο 90χρονος Ιάπωνας bodybuilder Τόσισουκε Καναζάβα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία. Ο αθλητής έδωσε το «παρών» στους Παγκόσμιους Αγώνες Fitness και Bodybuilding IFBB 2026, που διεξήχθησαν στη Σάντα Σουσάνα της Ισπανίας, αντιμετωπίζοντας διαγωνιζομένους πολύ νεότερους από τον ίδιο.

Ο Καναζάβα έλαβε μέρος στην κατηγορία Masters, που αφορά αθλητές άνω των 50 ετών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή φυσική του κατάσταση.

#Mundo | El deporte no tiene edad. A sus 90 años de edad, Toshisuke Kanazawa participó en un evento de fisicoculturismo en Europa y se hizo viral. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏼 https://t.co/F7cbbMUXI4 https://t.co/HeyDzQE5Zb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 31, 2026

Η προετοιμασία του πριν από τον διαγωνισμό δεν διέφερε από εκείνη των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα προθέρμανσης μαζί με την ομάδα του, ενώ χρησιμοποίησε και το απαραίτητο σπρέι μαυρίσματος πριν από την εμφάνισή του στη σκηνή.

Μπορεί αυτή τη φορά να μην κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο, ωστόσο δεν φαίνεται διατεθειμένος να εγκαταλείψει σύντομα την αγωνιστική δράση.

Ήδη, μάλιστα, έχει βάλει τον επόμενο μεγάλο στόχο του.

«Σκέφτομαι να το δοκιμάσω για άλλη μια φορά στα 93. Μετά από αυτό, πιθανότατα θα πρέπει να αποσυρθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το διατροφικό πρόγραμμα που ακολουθεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες

Για τη φυσική του κατάσταση, την οποία διατηρεί σε εξαιρετικό επίπεδο, ο Ιάπωνας bodybuilder αποδίδει σημαντικό ρόλο στις διατροφικές του συνήθειες.

Εδώ και περίπου 40 χρόνια ακολουθεί παραδοσιακό ιαπωνικό διατροφικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται κυρίως στο καστανό ρύζι, το νάττο, δηλαδή τη ζυμωμένη σόγια, καθώς και τη σούπα μίσο.

Όπως εξήγησε, από τότε που έκλεισε τα 50 του χρόνια επέλεξε να αναπτύσσει και να διατηρεί τη μυϊκή του μάζα ακολουθώντας αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διατροφή.

Ο ίδιος υποστηρίζει, μάλιστα, ότι χάρη στις διατροφικές του επιλογές έχει καταφέρει να φτάσει στην ηλικία των 90 ετών χωρίς να έχει αρρωστήσει ποτέ.

Για τον Καναζάβα, η γυμναστική δεν είναι απλώς μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά ένας διαρκής προσωπικός στόχος. Όπως επισημαίνει, καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλοδοξιών του παίζει η ψυχική δύναμη και η επιμονή.

«Μόλις βάλεις έναν στόχο, πρέπει να αναπτύξεις την ψυχική δύναμη και την αποφασιστικότητα για να τον πετύχεις, ό,τι κι αν συμβεί», σημείωσε.

Η 17η εθνική διάκριση λίγο μετά τα 90ά γενέθλιά του

Η εμφάνισή του στην Ισπανία αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά αθλητική του πορεία. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, και συγκεκριμένα μία ημέρα μετά τη συμπλήρωση των 90 χρόνων του, ο Ιάπωνας αθλητής είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στην κατηγορία άνω των 85 ετών στο All Japan Masters Fitness Championship, που πραγματοποιήθηκε στη Χιροσίμα.

Με αυτή τη νίκη έφτασε συνολικά τις 17 εθνικές διακρίσεις.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί ως ο γηραιότερος διαγωνιζόμενος στην Ιαπωνία, αποδεικνύοντας μέσα από τη συνεχή παρουσία του στους αγώνες ότι εξακολουθεί να θέτει νέους στόχους, ακόμη και σε μια ηλικία στην οποία οι περισσότεροι αθλητές έχουν εγκαταλείψει προ πολλού τον πρωταθλητισμό.

«Θέλω να κάνω bodybuilding μέχρι το τέλος της ζωής μου»

Ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα του 90χρονου Ιάπωνα είναι να καταφέρνει όσα πολλοί θεωρούν ακατόρθωτα σε προχωρημένη ηλικία, συνεχίζοντας να ξεπερνά τα προσωπικά του όρια.

«Μου αρέσει να προσπαθώ να κάνω πράγματα που κανείς άλλος δεν έχει κάνει και, πάνω απ’ όλα, θέλω να αφιερωθώ στο bodybuilding για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.