Αυτά είναι τα πιο... στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από vice.com / Φωτογραφίες AP, Unsplash
Στοιχειωμένα σπίτια υπάρχουν όμως και... στην Αθήνα: Οι ιστορίες και οι τρομακτικοί θρύλοι / OPEN
Από το Σάλεμ στη Μασαχουσέτη μέχρι τον Πύργο του Λονδίνου και το Κάστρο Κόρβιν στη Ρουμανία, ορισμένοι προορισμοί έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν για το πέπλο μυστηρίου που τα καλύπτει. Ειδικά την περίοδο του Halloween, τραβούν σαν μαγνήτης ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο που θέλουν να ζήσουν κάτι διαφορετικό και να ανακαλύψουν... κρυμμένα μυστικά και στοιχειωμένα  κτίρια.

Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου

Μια νέα έρευνα της πλατφόρμας παιχνιδιών SpinBlitz κατέταξε τους πιο «στοιχειωμένους» προορισμούς παγκοσμίως, αναλύοντας δεδομένα από διάφορες ταξιδιωτικές πηγές, κριτικές του TripAdvisor και λαογραφικά αρχεία.

Ας δούμε λοιπόν, τις πιο... τρομακτικές τοποθεσίες που προσελκύουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.

Σάλεμ, Μασαχουσέτη

Σάλεμ, Μασαχουσέτη

Η πόλη του Σάλεμ στη Μασαχουσέτη αναδείχθηκε ως ο πιο στοιχειωμένος προορισμός στον κόσμο.

Διάσημη για τις Δίκες των Μαγισσών του 1642, η πόλη προσελκύει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε Οκτώβριο, τον μήνα που γιορτάζεται στις ΗΠΑ το Halloween.

 Το Σπίτι των Μαγισσών και το Μνημείο των Δικών Μαγισσών του Σάλεμ είναι ασφυκτικά γεμάτα, με την πόλη να έχει μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό brand χτισμένο πάνω σε ένα σκηνικό μυστηρίου.

Έχει το Halloween ρίζες στην Αρχαία Ελλάδα;

Κάστρο Κόρβιν, Ρουμανία

Κάστρο Κόρβιν, Ρουμανία

Κάστρο Κόρβιν, Ρουμανία / Unsplash

Αμέσως μετά το Σάλεμ ακολουθεί το Κάστρο Κόρβιν στην πόλη Χουνεντοάρα της Ρουμανίας.

Στο γοτθικό αυτό φρούριο, φυλακίστηκε ο Βλαντ ο Ανασκολοπιστής και οι ντόπιοι λένε ότι το πνεύμα του γνωστού κόμη Δράκουλα δεν έφυγε ποτέ.

Επισκέπτες ισχυρίζονται ότι αισθάνονται κρύα ρεύματα αέρα σε σφραγισμένους θαλάμους και ακούν φωνές σε σημεία όπου δεν υπάρχει κανείς.

Οικία Λίζι Μπόρντεν, Μασαχουσέτη

Οικία Λίζι Μπόρντεν, Μασαχουσέτη

Οικία Λίζι Μπόρντεν, Μασαχουσέτη / AP

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Οικία Λίζι Μπόρντεν στο Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης.

Η διπλή δολοφονία έχει στοιχειώσει τους τοίχους του σπιτιού των Μπόρντεν. 

Στις 4 Αυγούστου 1892, οι Άντριου και Άμπι Μπόρντεν βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, αφού φέρεται να δολοφονήθηκαν με τσεκούρι. Η κόρη τους, Λίζι Μπόρντεν, αθωώθηκε, ενώ ο πραγματικός δράστης δεν βρέθηκε ποτέ.

Η Οικία Λίζι Μπόρντεν προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Σωφρονιστήριο Eastern State, Φιλαδέλφεια 

Σωφρονιστήριο Eastern State, Φιλαδέλφεια 

Σωφρονιστήριο Eastern State, Φιλαδέλφεια / AP

Κάποτε ήταν μια από τις πιο σκληρές φυλακές στην Αμερική.

Τα ετοιμόρροπα κελιά του φιλοξενούν τώρα περιηγήσεις, ιστορίες με φαντάσματα και καθηλωτικά γεγονότα τρόμου.

Οι επισκέπτες ορκίζονται ότι έχουν ακούσει τις πόρτες των κελιών να κλείνουν όταν δεν υπάρχει κανείς τριγύρω.

Λόφος των Σταυρών, Λιθουανία

Λόφος των Σταυρών, Λιθουανία

Λόφος των Σταυρών, Λιθουανία / AP

Στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Λόφο των Σταυρών στη Λιθουανία.

Στο προσκυνηματικό αυτό σημείο, όπου υπάρχουν περισσότεροι από 200.000 σταυροί, οι ντόπιοι έχουν αναφέρει μυστηριώδη φώτα και φανταστικές φιγούρες ανάμεσα στα μνημεία τη νύχτα.

Πύργος του Λονδίνου, Αγγλία

Tower of London, England

Tower of London, England / AP

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει ο Πύργος του Λονδίνου, με τρία εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Αποκεφαλισμοί και προδοσίες είναι αναπόφευκτο να οδηγήσουν σε κάποια... φαντάσματα.

Χτισμένο το 1078, το εμβληματικό αυτό μνημείο φημολογείται εδώ και αιώνες ότι στοιχειώνεται από ψυχές ανθρώπων που πέθαναν με φρικτό τρόπο μέσα στον Πύργο.

Δάσος Αοκιγκαχάρα, Ιαπωνία

Δάσος Αοκιγκαχάρα, Ιαπωνία

Δάσος Αοκιγκαχάρα, Ιαπωνία / Unsplash

Γνωστό ως η «Θάλασσα των Δέντρων», αυτό το δάσος κοντά στο όρος Φούτζι έχει μια ανατριχιαστική, σκοτεινή φήμη.

Οι πυξίδες δυσλειτουργούν, και οι ντόπιοι λένε ότι τα πνεύματα ψιθυρίζουν κάτω από τις ρίζες των δέντρων που καλύπτονται από βρύα...

Η υπόλοιπη λίστα περιλαμβάνει το Κάστρο του Εδιμβούργου στη Σκωτία, το Κάστρο Σαρλεβίλ στην Ιρλανδία και το ξενοδοχείο  Banff Springs, στον Καναδά.

 

