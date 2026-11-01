Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 02/11/2026 – 08/11/2026

Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου κυλά σε πιο ήρεμους και ευχάριστους ρυθμούς, καθώς οι πλανητικές όψεις είναι λιγοστές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λείψουν οι σημαντικές εξελίξεις στα ερωτικά. Αντιθέτως, επιστροφές, δεύτερες ευκαιρίες και απρόσμενες επικοινωνίες μπορούν να αλλάξουν το ερωτικό σκηνικό. Με την Αφροδίτη να συνεχίζει την ανάδρομη πορεία της στον Ζυγό, το παρελθόν εξακολουθεί να διεκδικεί μια θέση στο παρόν. Ένα μήνυμα από πρώην σύντροφο, μια τυχαία συνάντηση ή μια επικοινωνία που είχε διακοπεί μπορεί να ξυπνήσει συναισθήματα που θεωρούσαμε ξεπερασμένα.

Το εξάγωνο Αφροδίτης-Δία στις 04/11/2026 δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για συμφιλιώσεις, επανασυνδέσεις και ευχάριστες ερωτικές εξελίξεις. Κάποιος μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα, να ζητήσει συγγνώμη ή να εκφράσει ενδιαφέρον που μέχρι τώρα κρατούσε κρυφό. Είναι όμως μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία ή απλώς η νοσταλγία μάς κάνει να θυμόμαστε μόνο τις όμορφες στιγμές;

Την ίδια ημέρα, η σύνοδος του Ήλιου με τον ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό φέρνει στο φως αλήθειες, ανείπωτα συναισθήματα και συζητήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μια εξομολόγηση μπορεί να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη σε μια παλιά σχέση, ενώ ένα ζευγάρι ενδέχεται να επιστρέψει σε ένα ζήτημα εμπιστοσύνης, ζήλιας ή συναισθηματικής απόστασης.

Δεν αποκλείεται να μάθουμε κάτι που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε ένα πρόσωπο ή μια ερωτική ιστορία. Με τον Ερμή ακόμη ανάδρομο, ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι έχουμε όλες τις απαντήσεις. Η εβδομάδα προσφέρει την ευκαιρία να μιλήσουμε πιο ειλικρινά για όσα αισθανόμαστε, αλλά και να αναγνωρίσουμε τι έχει πραγματικά αλλάξει. Γιατί το ότι κάποιος επιστρέφει στη ζωή μας δεν σημαίνει απαραίτητα πως μπορεί αυτή τη φορά να μείνει.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr