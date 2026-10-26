Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν

Φέρνει στην επιφάνεια τραύματα του παρελθόντος αλλά και σκοτεινά μυστικά

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Με αυτό το φεγγάρι θα προχωρήσουμε μπροστά, αφού πρώτα κλείσουμε με θόρυβο την πόρτα πίσω μας

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Στις 26/10/2026 πραγματοποιείται η Πανσέληνος του «κυνηγού», όπως είθισται να ονομάζεται το ολόγιομο φεγγάρι του Οκτωβρίου. Είναι μια Πανσέληνος στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού που μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς θα μας ζορίσει και θα φέρει στην επιφάνεια τραύματα και παραλείψεις του παρελθόντος, σκοτεινά μυστικά και μύχιες σκέψεις, και θα πιεστούμε πολύ σε θέματα οικονομικών αλλά και ασφάλειας τόσο υλικής όσο και συναισθηματικής.

Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν

Ζητήματα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης θα μεγιστοποιήσουν τις ανασφάλειες, ενώ παλιές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και τραύματα ίσως μας ταλαιπωρήσουν. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από την Αφροδίτη που βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία από τις αρχές Οκτωβρίου, θα είναι πλέον και ο Ερμής ανάδρομος από τις 24/10/2026 και μάλιστα στον Σκορπιό, δηλαδή στον άξονα των ζωδίων που πραγματοποιείται η Πανσέληνος και μπορεί να εμφανιστούν στη ζωή μας άνθρωποι από το παρελθόν για να διεκδικήσουν κάτι ή να ολοκληρώσουν τον κύκλο που δεν έκλεισε, ή μπορεί να έχουμε εντάσεις και παρεξηγήσεις και μην μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για ό,τι σκεφτόμαστε ή μαθαίνουμε.

Πανσέληνος Οκτωβρίου: Μπερδέματα, παρεξηγήσεις και εντάσεις στις σχέσεις

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Η βουτιά στα βαθιά που μπορεί να οδηγήσει στην… αυτοκαταστροφή

Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν

Αυτή η απαιτητική Πανσέληνος θα παίξει με την ψυχολογία μας και θα μας πιέσει συναισθηματικά. Από τη μία θα μας κάνει πιο ανήσυχους και μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις μας ή να μας οδηγήσει σε ξεκαθαρίσματα και ρήξεις, αλλά από την άλλη θα μας δώσει την ευκαιρία να αναγεννηθούμε, υπενθυμίζοντάς μας ότι η αλλαγή είναι το μόνο σταθερό στη ζωή μας.

Η κύρια όψη που σχηματίζει Πανσέληνος είναι το τετράγωνο με τον σκοτεινό Πλούτωνα, τον πλανήτη που κυβερνά τον Σκορπιό και μας καλεί να δούμε σε βάθος τις σχέσεις μας, να εξελιχθούμε προσωπικά και πνευματικά, να μεταμορφωθούμε στον τομέα που μας επηρεάζει, να ανακαλύψουμε την ισορροπία ανάμεσα στις παθιασμένες επιθυμίες μας έναντι της αίσθησης ασφάλειας και να σπάσουμε τις αλυσίδες που μας κρατούν δέσμιους. Με αυτό το φεγγάρι θα προχωρήσουμε μπροστά, αφού πρώτα κλείσουμε με θόρυβο την πόρτα πίσω μας σε ό,τι μας ενοχλεί, μας ταράζει και μας κρατά στάσιμους.

Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν

Αυτή η ολοκλήρωση, αυτό το τέλος, θα είναι το έναυσμα για τη νέα αρχή. Οπότε αν αυτή η Πανσέληνος φέρει ένα τέλος σε οτιδήποτε στη ζωή σας μην αντισταθείτε, διότι υπάρχει λόγος που συμβαίνει προκειμένου να έρθει η αλλαγή. Το τετράγωνο με τον Πλούτωνα βέβαια βγάζει στην επιφάνεια όλα τα καταπιεσμένα συναισθήματα μας και μας οδηγεί σε ψυχαναγκαστικές και καταστροφικές συμπεριφορές και σε αδίστακτα παιγνίδια εξουσίας.

Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν

Οι συναισθηματικοί χειρισμοί, η χειραγώγηση, τα παιγνίδια ενοχής, ο φθόνος, ο εκφοβισμός, η σεξουαλική κακοποίηση και η ενδοοικογενειακή βία, δυστυχώς θα είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν την επικαιρότητα. Εκτός των προσωπικών μας σχέσεων, το κλίμα θα είναι τεταμένο σε όλον τον πλανήτη και μπορεί να υπάρξουν πολεμικές συρράξεις, κοινωνικές αναταράξεις, τρομοκρατικά χτυπήματα, αποκαλύψεις σκανδάλων, πτώση ηγετών και συμφωνίες σκοτεινές και παρασκηνιακές για ό,τι υπάρχει στα έγκατα της γης, δηλαδή κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος έντονων γεωφυσικών και μετεωρολογικών καταστροφών και μπορεί να έχουμε προβλήματα με την ενέργεια και τον ηλεκτρισμό.

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