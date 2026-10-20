Μήπως η «κοινή αντιπάθεια» ενώνει πιο πολύ από τα κοινά ενδιαφέροντα;

Οι ερευνητές ανακάλυψαν το παράδοξο φαινόμενο που πολλοί αγνοούν

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περισσότερα να πουν για όσα τους εκνευρίζουν ή τους ενοχλούν παρά για όσα απολαμβάνουν

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Αν το αγαπημένο σου κομμάτι σε κάθε κοινωνική εκδήλωση είναι η ανάλυση που ακολουθεί —το να βρίσκεις μια γωνιά με τον κολλητό ή την κολλητή σου για να «θάψετε» όλα όσα ειπώθηκαν ή έγιναν— η επιστήμη έχει νέα για σένα που επιβεβαιώνουν την επιλογή σου.

Μήπως η «κοινή αντιπάθεια» ενώνει πιο πολύ από τα κοινά ενδιαφέροντα;

Έρευνες έχουν δείξει ότι το δέσιμο που προκύπτει από μια κοινή αντιπάθεια προς ένα πρόσωπο ή ένα θέμα δημιουργεί ισχυρότερο αίσθημα σύνδεσης και εμπιστοσύνης απ’ ό,τι το δέσιμο που βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα – ένα εύρημα που επιβεβαιώθηκε και από μελέτη του 2024.

Γιατί πλέον δυσκολευόμαστε να κανονίσουμε μια απλή έξοδο με φίλους;

Η αμοιβαία αντιπάθεια επιτελεί πολύ γρήγορα σημαντικό κοινωνικό έργο: υποδηλώνει ότι δύο άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, χαράζει μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εκείνους που «το πιάνουν» και εκείνους που δεν το καταλαβαίνουν, ενώ παράλληλα προσφέρει και στα δύο άτομα μια μικρή, αλλά πραγματική, τόνωση. Τα κοινά γούστα σού αποκαλύπτουν τι αρέσει σε κάποιον. Η κοινή περιφρόνηση σού αποκαλύπτει πώς σκέφτεται.

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι έρχονται πιο γρήγορα κοντά όταν μισούν από κοινού διάφορα πράγματα

Μήπως η «κοινή αντιπάθεια» ενώνει πιο πολύ από τα κοινά ενδιαφέροντα;

Η θεωρία ότι «τα ετερώνυμα έλκονται» κλονίζεται και εδώ. Η τάση για συσχέτιση με ομοίους (affinity bias) σημαίνει ότι οι άνθρωποι έλκονται φυσικά από άτομα που βλέπουν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο· επομένως, το να ενοχλούνται και οι δύο από τα ίδια πράγματα θα μπορούσε, λογικά, να επιταχύνει τη δημιουργία ενός δεσμού.

Η τάση εστίασης στο αρνητικό (negativity bias) ενισχύει αυτό το φαινόμενο: οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περισσότερα να πουν για όσα τους εκνευρίζουν ή τους ενοχλούν παρά για όσα απολαμβάνουν. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή δυσαρέσκεια οδηγεί σε μια πιο ειλικρινή και αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, σε σύγκριση με την απλή ανταλλαγή απόψεων για τα πράγματα που αρέσουν στον καθένα.

Μήπως η «κοινή αντιπάθεια» ενώνει πιο πολύ από τα κοινά ενδιαφέροντα;

Υπάρχει, επίσης, η καθαρή ανακούφιση που το συνοδεύει. Απαιτείται τεράστια κοινωνική ενέργεια για να επιδεικνύει κανείς γενναιοδωρία και μια επιδεικτική απουσία κριτικής απέναντι στους πάντες. Το να βρίσκεις κάποιον που όχι μόνο δεν σε κάνει να νιώθεις ενοχές επειδή έχεις μια λιγότερο «γενναιόδωρη» γνώμη, αλλά τη συμμερίζεται κιόλας, είναι σαν να αφήνεις κάτω ένα βαρύ αντικείμενο που δεν είχες καν συνειδητοποιήσει ότι κουβαλούσες.

 

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