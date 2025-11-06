Τι χαρτζιλίκι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας, ανάλογα με την ηλικία τους

Η λίστα του Γερμανικού Ινστιτούτου Νεολαίας

Επιμέλεια STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Νέα τάση για γονείς και παιδιά - Χαρτζιλίκι με προπληρωμένες κάρτες / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως είναι γνωστό, το χαρτζιλίκι είναι μία πρώτη μέθοδος η οποία βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα χρήματα. Είτε δίνεται καθημερινά είτε εβδομαδιαία, προσφέρει στα παιδιά μια πρώτη εμπειρία υπευθυνότητας.

Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις

Τι χαρτζιλίκι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας, ανάλογα με την ηλικία τους

Το χαρτζιλίκι είναι μία πρώτη μέθοδος η οποία βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα χρήματα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Από τις λιχουδιές και τα παιχνίδια, έως το πρώτο τους video game ή την πρώτη φωτογραφική μηχανή, τα παιδιά διδάσκονται τον σκοπό της αποταμίευσης. Ωστόσο, είναι συχνό φαινόμενο οι γονείς να αναρωτιούνται για το πόσα χρήματα πρέπει να δίνουν για χαρτζιλίκι.

Κάθε χρόνο, το Γερμανικό Ινστιτούτο Νεολαίας, δημοσιεύει μια ενδεικτική λίστα με οδηγίες σχετικά με το ποιο ποσό είναι λογικό, βάσει της οικονομικής κατάστασης και ανάλογα με την ηλικία κάθε προστατευόμενου μέλους της οικογένειας.  

Για το 2025, οι προτάσεις αφορούν σε παιδιά και εφήβους που εξακολουθούν να εξαρτώνται πλήρως από τους γονείς τους, όπως μαθητές λυκείου ή φοιτητές που διαμένουν στο σπίτι.

Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών

Τι χαρτζιλίκι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας, ανάλογα με την ηλικία τους

Κάθε χρόνο, το Γερμανικό Ινστιτούτο Νεολαίας, δημοσιεύει μια ενδεικτική λίστα με οδηγίες σχετικά με το ποιο ποσό για χαρζτιλίκι είναι λογικό, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Δείτε τη λίστα που προτείνει το Γερμανικό Ινστιτούτο Νεολαίας, όσον αφορά στο χαρτζιλίκι των παιδιών

Ηλικία                          Σύσταση (ποσό χαρτζιλικιού)
κάτω των 6 ετών         1 – 2 ευρώ / εβδομάδα
6–7 ετών                       2 – 3 ευρώ / εβδομάδα
8–9 ετών                       3 – 4 ευρώ / εβδομάδα
10–11 ετών                   15 – 25 ευρώ / μήνα
12–13 ετών                   20 – 30 ευρώ / μήνα
14–15 ετών                   25 – 45 ευρώ / μήνα
16–17 ετών                   40 – 60 ευρώ / μήνα
από 18 ετών και άνω   55 – 75 ευρώ / μήνα

Ο συγκεκριμένος πίνακας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο καθοδήγησης και αφορμή για διάλογο μέσα στην οικογένεια σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων, ένα μάθημα ζωής που ξεκινά ήδη από τα παιδικά χρόνια.

