Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος

22.12.25 , 20:19
Οικονομια
Πηγή: Ρεπορτάζ Μαρία Παππά, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε η κίνηση στην χριστουγεννιάτικη αγορά, με τους καταναλωτές να αναζητούν τα προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι. Οι τιμές των βασικών κρεάτων και των γλυκών παρουσιάζουν αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι και οι καταναλωτές προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ποιότητας και τιμής σε μια αγορά όπου οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. 

Αγρότες στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα –«Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

Οι ουρές στα κρεοπωλεία εμφανίσθηκαν και τα τηλέφωνα δεν σταματούν να χτυπούν. 

Στη νωπή γαλοπούλα οι τιμές φτάνουν έως και τα 17 ευρώ το κιλό, ενώ στην κατεψυγμένη οι τιμές κυμαίνονται από 5 μέχρι 12 ευρώ. 

Καιρός: Κρύο και βροχές μέχρι τα Χριστούγεννα – Έρχονται και χιόνια

Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα ενόψει γιορτών

Η τιμή στο αρνί διαμορφώνεται από 8 έως 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την αγορά και την ποιότητα. 

Το χοιρινό, βασικό υλικό για το γιορτινό τραπέζι, πωλείται έως και 15,50 ευρώ.  

Ενώ στο μοσχάρι οι τιμές σε ορισμένα καταστήματα φτάνουν τα 20 ευρώ το κιλό.

Συνολικά, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για 6 έως 8 άτομα εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 112 έως 160 ευρώ.
 

