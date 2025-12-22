Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος

Ξεκίνησε η κίνηση στην χριστουγεννιάτικη αγορά, με τους καταναλωτές να αναζητούν τα προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι. Οι τιμές των βασικών κρεάτων και των γλυκών παρουσιάζουν αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι και οι καταναλωτές προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ποιότητας και τιμής σε μια αγορά όπου οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις.

Οι ουρές στα κρεοπωλεία εμφανίσθηκαν και τα τηλέφωνα δεν σταματούν να χτυπούν.

Στη νωπή γαλοπούλα οι τιμές φτάνουν έως και τα 17 ευρώ το κιλό, ενώ στην κατεψυγμένη οι τιμές κυμαίνονται από 5 μέχρι 12 ευρώ.

Η τιμή της γαλοπούλας τα φετινά Χριστούγεννα

Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα ενόψει γιορτών

Η τιμή στο αρνί διαμορφώνεται από 8 έως 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την αγορά και την ποιότητα.

Μεγάλη η διακύμανση στην τιμή του αρνιού

Το χοιρινό, βασικό υλικό για το γιορτινό τραπέζι, πωλείται έως και 15,50 ευρώ.

Η τιμή του χοιρινού για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Ενώ στο μοσχάρι οι τιμές σε ορισμένα καταστήματα φτάνουν τα 20 ευρώ το κιλό.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2025: Η τιμή του μοσχαριού

Συνολικά, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για 6 έως 8 άτομα εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 112 έως 160 ευρώ.

