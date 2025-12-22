Δήμητρα Γαλάνη: «Τραγουδάω 55 χρόνια είδα τι ήρθε, τι έφυγε και τι έμεινε»

Η Δήμητρα Γαλάνη κι η Ελένη Τσαλιγοπούλου βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας καλεσμένες στο Στούντιο 4, συμμετέχοντας σε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη μουσική, τις διαδρομές τους και το πώς έχει διαμορφωθεί το σκηνικό σήμερα.

Αναφερόμενη στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα και σε ρεύματα όπως η τραπ, η Δήμητρα Γαλάνη υπογράμμισε τη σημασία του χρόνου και της διάρκειας ως κριτηρίων αντοχής. «Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Τραγουδάω 55 χρόνια, έχω δει τι έχει έρθει, τι έχει φύγει και τι έχει μείνει. Καμιά φορά, μέσα στον συρφετό, βρίσκεις κι ένα διαμάντι. Είναι ανάγκη της κοινωνίας. Είναι μια φάση κι αυτή».

Μιλώντας για τη σημασία της μουσικής ταυτότητας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου τόνισε: «Θα ήθελα αυτά που έχουμε καταφέρει, αυτές οι γενιές, και της Δήμητρας και η δική μου, να μπορούν να είναι και στο μέλλον. Τώρα είναι διαχρονικά, αλλά να μπορούν να έχουν αντοχή και πάνω από μια πενηνταετία».

Η Δήμητρα Γαλάνη συνέχισε, μιλώντας πιο ευρύτερα για την ελληνική ταυτότητα στη μουσική: «Όσο κι αν προσπαθούν, θα σας το πω ωμά, να σβήσουν τα ίχνη μιας ταυτότητας, τόσο πιο αγαπητά θα γίνονται όλα αυτά, γιατί τόσο πιο κοντά θα έρχεται στη γλώσσα του ο Έλληνας».