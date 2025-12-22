Chris Rea: Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος τραγουδιστής

Chris Rea: Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος τραγουδιστής

Δείτε το κλιπ του The Road to Hell Pt 2
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο σούπερ σταρ της ποπ και ροκ μουσικής, Chris Rea, γνωστός για επιτυχίες όπως το The Road to Hell, το On the Beach και -φυσικά- το Driving Home For Christmas, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειάς του.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Chris Rea. Πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, μετά από σύντομη ασθένεια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», αναφέρεται στην ανακοίνωση για τον θάνατο του τραγουδιστή στη Βρετανία.

Το Driving Home for Christmas επιστρέφει στα charts κάθε Χριστούγεννα

Ο Rea είναι σήμα κατατεθέν της εορταστικής περιόδου, από τότε που κυκλοφόρησε το 1986 το hit του Driving Home for Christmas. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το τραγούδι «αφηγείται την ιστορία ενός κουρασμένου ταξιδιώτη που επιστρέφει στο σπίτι του, μια στιγμή ζεστασιάς, χιούμορ και εορταστικής διάθεσης που δεν έχει χάσει ποτέ τη μαγεία της». Εκείνος πέρασε αμέτρητες ώρες στο δρόμο, και η αγάπη του για τα αυτοκίνητα και την οδήγηση ήταν η έμπνευση πίσω από πολλά από τα τραγούδια του.

Και με την αλλαγή των κανόνων τα τελευταία χρόνια, συχνά επανέρχεται στα charts τον Δεκέμβριο, φέτος έφτασε στο νούμερο 30 στα χριστουγεννιάτικα charts.

Chris Rea: Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος τραγουδιστής

Ποιος ήταν ο Chris Rea

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας κι είναι τραγουδιστής και κιθαρίστας της ροκ και μπλουζ από το Μίντλεσμπρο. Γνωστός για το παίξιμό του σε slide κιθάρα, ο Rea έχει ηχογραφήσει είκοσι πέντε σόλο άλμπουμ, δύο από τα οποία ήταν στην κορυφή του UK Albums Chart.

Περιγραφόμενος ως «ο απόλυτος επιζών του ροκ», δεδομένης της ανάρρωσής του από αρκετές περιόδους σοβαρής ασθένειας, ο Rea ήταν ένας σημαντικός ευρωπαϊκός σταρ μέχρι τη στιγμή που τελικά έσπασε το βρετανικό Top 10 με το single του The Road to Hell.

Τεράστια επιτυχία του Chris Rea, το On the Beach

Το άλμπουμ, The Road to Hell (1989), βρέθηκε στην κορυφή του τσαρτ, όπως και το διάδοχό του, Auberge. Πολλά επιτυχημένα τραγούδια του περιλαμβάνουν τα I Can Hear Your Heartbeat, Stainsby Girls, Josephine, On the Beach, Let’s Dance, Driving Home for Christmas, Working on It, Tell Me There’s a Heaven, Auberge και Julia. Ηχογράφησε επίσης ένα ντουέτο με τον Έλτον Τζον, το If You Were Me.

Ο Rea προτάθηκε τρεις φορές στα BRIT Awards για το βραβείο του Καλύτερου Βρετανού Άντρα Καλλιτέχνη: το 1988, το 1989 και το 1990.

