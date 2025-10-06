Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών

Η παρουσία ενός κατοικίδιου σκύλου στο σπίτι προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στη ζωή ενός παιδιού, όπως είναι για παράδειγμα η θετική επιρροή στην ψυχολογία του, η ενσυναίσθηση και συναισθηματική ωριμότητα, ανάπτυξη της αίσθησης της υπευθυνότητας και πολλά άλλα. Όμως, το να έχει κάποιος έναν σκύλο σε οικογένεια με παιδιά, έχει και πλεονεκτήματα όσον αφορά στην υγεία του παιδιού σας και συγκεκριμένα στο «κεφάλαιο» άσθμα.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τα μικρά παιδιά και βρέφη που μεγαλώνουν με έναν σκύλο στο σπίτι φαίνεται να έχουν καλύτερη αναπνευστική λειτουργία και μικρότερη πιθανότητα εκδήλωσης άσθματος έως την ηλικία των πέντε ετών. Τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο European Respiratory Society Congress, τέρχονται να αλλάξουν την... παραδοσιακή αντίληψη που έως σήμερα υποστήριζε ότι η επαφή με τα αλλεργιογόνα των ζώων είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.

Το άσθμα στην παιδική ηλικία - Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου

Όπως παρουσιάζεται στον επιστημονικό ιστότοπο του The Brighter Side News, το άσθμα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες παθήσεις της παιδικής ηλικίας και συχνά εκδηλώνεται από τα πρώιμα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του άσθματος είναι κυρίως οι γενετικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικές συνθήκες (όπως η μόλυνση του αέρα), οι λοιμώξεις και τα αλλεργιογόνα. Λόγω του ότι τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι και δεν έχουν αναπτύξει δυνατό ανοσοοποιητικό, η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος αποκτά καθοριστική σημασία για την υγεία τους.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερες από 1.000 οικογένειες στον Καναδά, συλλέγοντας δείγματα σκόνης από τα σπίτια όταν τα παιδιά ήταν ακόμα βρέφη. Στα δείγματα εξετάστηκαν τρία βασικά αλλεργιογόνα: μια πρωτεΐνη που προέρχεται από τους σκύλους, μια αντίστοιχη πρωτεΐνη από τις γάτες, καθώς και ενδοτοξίνες που σχετίζονται με βακτήρια.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τα μικρά παιδιά και βρέφη που μεγαλώνουν με έναν σκύλο στο σπίτι φαίνεται να έχουν καλύτερη αναπνευστική λειτουργία και μικρότερη πιθανότητα εκδήλωσης άσθματος έως την ηλικία των πέντε ετών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι έδειξε η μελέτη που αφορά στους σκύλους και τα αλλεργιογόνα

Όταν αυτά τα παιδιά έφτασαν στην ηλικία των 5 χρόνων, οι ερευνητές μέτρησαν την πνευμονική τους λειτουργία και αναζήτησαν γενετικούς δείκτες που συνδέονται με το άσθμα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: Εκείνα τα βρέφη που είχαν εκτεθεί σε υψηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων σκύλου είχαν σχεδόν κατά το ήμισυ μικρότερη πιθανότητα να εκδηλώσουν άσθμα. Παράλληλα, εμφάνιζαν καλύτερη αναπνευστική λειτουργία σε σύγκριση με συνομήλικα παιδιά, τα οποία δεν είχαν ανάλογη έκθεση.

Αυτή η «θωράκιση» δεν φάνηκε να ισχύει για τα αλλεργιογόνα των γατών ούτε για τα βακτήρια, κάτι που αποδεικνύει ότι οι σκύλοι παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υγεία των παιδιών, σε σχέση με τα άλλα οικλοσιτα. Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ο μηχανισμός να συνδέεται με αλλαγές στο μικροβίωμα της μύτης ή με τον τρόπο που το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού «εκπαιδεύεται» στα πρώτα στάδια της ζωής. Σημαντικό είναι, επίσης, να αναφέρουμε ότι η προστασία παρατηρείται μόνο όταν η έκθεση γίνεται πολύ νωρίς. Σε παιδιά που αναπτύσσουν αλλεργία στον σκύλο αργότερα, η παρουσία του ζώου μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στο παρελθόν άλλες μελέτες είχαν καταλήξει σε αντιφατικά αποτελέσματα, οπότε και χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να αποδειχθεί με βεβαιότητα ο προστατευτικός ρόλος του σκύλου. Ωστόσο, η μεγάλη κλίμακα της συγκεκριμένης έρευνας δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσματά της.