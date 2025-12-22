Κάμερες AI: Πάνω από 1.000 παραβάσεις μόνο στη Συγγρού

Εντυπωσιακά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την έναρξη λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος με κάμερες ΑΙ στην Αττική.

Από την Τρίτη έως την Παρασκευή, η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου και ζώνης.

Επιπλέον, έχουν σημειωθεί περίπου άλλες 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας σε τομέα με ανώτατο όριο τα 90 χλμ./ώρα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο traction.gr