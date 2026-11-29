Κάποιος μπορεί να κάθεται στο σπίτι, να τρώει με την οικογένεια ή να ξεκουράζεται, αλλά ταυτόχρονα να επαναλαμβάνει νοητά τις υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας

Δεν είναι πάντοτε φόβος, ούτε απαραίτητα στενοχώρια. Είναι εκείνη η γνώριμη εσωτερική ένταση που εμφανίζεται λίγο πριν τελειώσει το Σαββατοκύριακο και αρχίσει ξανά ο ρυθμός της εβδομάδας.

Πολλοί αποδίδουν αυτό το συναίσθημα αποκλειστικά στην εργασία. Σκέφτονται τη Δευτέρα, τις εκκρεμότητες, τα μηνύματα που περιμένουν απάντηση, τις υποχρεώσεις που επιστρέφουν. Στην πραγματικότητα, όμως, η εμπειρία αυτή είναι πιο σύνθετη και δεν περιορίζεται μόνο στην ιδέα της δουλειάς.

Το κυριακάτικο άγχος συνδέεται όχι μόνο με όσα έρχονται, αλλά και με όσα τελειώνουν. Μαζί με το Σαββατοκύριακο, μειώνεται και η αίσθηση ότι ο χρόνος ανήκει σε εμάς. Αυτή η αλλαγή είναι που συχνά βαραίνει περισσότερο.

Η μετάβαση από τον προσωπικό χρόνο στον χρόνο των υποχρεώσεων

Μια συνηθισμένη εξήγηση λέει ότι η δυσφορία της Κυριακής δείχνει κούραση, επαγγελματική εξάντληση ή δυσαρέσκεια με τη δουλειά. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό πράγματι ισχύει. Δεν εξηγεί, όμως, γιατί το ίδιο συναίσθημα εμφανίζεται και σε ανθρώπους που δηλώνουν ικανοποιημένοι από την καθημερινότητά τους.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στη μετάβαση. Το Σάββατο και η Κυριακή, ακόμη κι όταν είναι γεμάτα δουλειές, διατηρούν συνήθως ένα στοιχείο επιλογής. Μπορεί να υπάρχουν υποχρεώσεις, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία στο πότε και στο πώς θα γίνουν. Από τη Δευτέρα, το πλαίσιο αλλάζει. Το ωράριο, οι συναντήσεις, οι προθεσμίες και οι απαιτήσεις των άλλων αρχίζουν ξανά να καθορίζουν τον ρυθμό. Αυτή η μετακίνηση από τον χρόνο που ελέγχουμε στον χρόνο που οργανώνεται από τρίτους είναι συχνά η πραγματική πηγή της έντασης.

Δεν προκαλείται μόνο από τη Δευτέρα, αλλά και από αυτό που χάνεται

Η δυσφορία της Κυριακής δεν αφορά μόνο την επόμενη ημέρα. Αφορά και το τέλος μιας μικρής περιόδου ελευθερίας. Το μυαλό δεν αντιδρά μόνο σε μια νέα αρχή, αλλά και σε μια απώλεια που έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό εξηγεί γιατί το συναίσθημα εμφανίζεται ενώ τυπικά υπάρχει ακόμη διαθέσιμος χρόνος. Η Κυριακή δεν έχει τελειώσει, όμως η αίσθηση ότι ο χρόνος είναι πραγματικά δικός μας αρχίζει να υποχωρεί. Σαν να αποχαιρετούμε πρόωρα λίγες ώρες που δεν προλάβαμε να ζήσουμε όπως θέλαμε.

Έτσι, το άγχος δεν είναι πάντα φόβος για το αύριο. Μπορεί να είναι και μια σιωπηλή αντίδραση απέναντι στο σήμερα που κλείνει. Η συναισθηματική του ένταση προκύπτει ακριβώς επειδή η μετάβαση ξεκινά πριν αλλάξει πραγματικά η μέρα.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου