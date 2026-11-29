Σέξι πλεκτά που θα είναι must αυτόν τον χειμώνα!

Φορέματα με ανοιχτή πλάτη ή με γυμνούς ώμους, αυστηρά στενά τοπ κλειστά μέχρι το λαιμό με άνοιγμα στο ντεκολτέ

Τα είδαμε στο feed των ενημερωμένων κοριτσιών και από τότε δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από το μυαλό μας... Τα πλεκτά με cutouts, είναι η νέα τάση που -όπως φαίνεται- θα ξεσηκώσει τις fashion lovers...

Φορέματα με ανοιχτή πλάτη ή με γυμνούς ώμους, αυστηρά στενά τοπ κλειστά μέχρι το λαιμό με άνοιγμα στο ντεκολτέ, τα σχέδια που προτείνουν οι σχεδιαστές ποικίλουν ανάλογα με το πόσα θες να... αποκαλύψεις...

Όπως επισημαίνει η fashion director Caroline Maguire: «Η φετινή σεζόν έχει να κάνει με το knitwear από την κορυφή μέχρι τα νύχια με focus στις ασύμμετρες γραμμές και στα κοψίματα. Brands όπως Alexander Wang και Monse σχεδίασαν ευκολοφόρετα και συνάμα statement πλεκτά με περίπλοκα κοψίματα στους ώμους και τρύπες».

Φυσικά τα πιο επιδραστικά κορίτσια του Instagram δεν άργησαν να επισημάνουν τη νέα τάση και να τα ξεχωρίσουν ανάμεσα στις τόσες τάσεις στο knitwear που θα δούμε φέτος, από μια ζακέτα της γιαγιάς μέχρι ένα μπεζ πλεκτό φόρεμα μέχρι το γόνατο.

Και μπορεί ένα πλεκτό με αποκαλυπτικά ανοίγματα να μην είναι η πρώτη επιλογή όταν σχεδιάζουμε ένα cozy outifit στο σπίτι είναι, όμως, σίγουρα μια πολύ καλή πρόταση για μια βραδινή έξοδο μέσα στον χειμώνα όταν θέλουμε να φορέσουμε το πλεκτό μας και να δείχνουμε ταυτόχρονα σέξι και θηλυκές.