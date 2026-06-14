Τζιν παντελόνι: Τα jean combos που δεν βαριέμαι ποτέ

Πέντε κομψοί συνδυασμοί που αναδεικνύουν το αγαπημένο μας denim

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.06.26 , 17:12 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/6/2026 - 21/6/2026
14.06.26 , 17:01 Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης & επέστρεψε σπίτι του
14.06.26 , 16:05 Αναστάτωση από το βίντεο με καρχαρία μήκους 3 μέτρων σε Ανάβυσσο και Σούνιο
14.06.26 , 16:00 Υιοθετήστε αυτές τις 2 συνήθειες και αυξήστε την παραγωγικότητα σας
14.06.26 , 15:53 Μητσοτάκης στο Instagram: Την ιδρώνουμε τη φανέλα!
14.06.26 , 15:35 Θρίλερ για ΗΠΑ - Ιράν με διαδηλώσεις στην Τεχεράνη κατά της συμφωνίας!
14.06.26 , 15:09 Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
14.06.26 , 14:15 Πατήσια: Στη ΜΕΘ 19χρονος μετά από απόπειρα ληστείας
14.06.26 , 14:05 Βίκυ Σταυροπούλου: Τα συγκινητικά λόγια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα
14.06.26 , 14:00 Τζιν παντελόνι: Τα jean combos που δεν βαριέμαι ποτέ
14.06.26 , 12:50 29ο Ηπειρωτικό Ράλλυ: Τραυματίσθηκε ελαφρά 9χρονος από αγωνιστικό
14.06.26 , 12:35 Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
14.06.26 , 12:24 Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες
14.06.26 , 12:00 Η «άγνωστη» άσκηση που μας βοηθά να μεγαλώνουμε καλύτερα
14.06.26 , 11:51 Θάνατος 21χρονης στη Βραζιλία επειδή ξέχασαν το σχοινί ασφαλείας!
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Βίκυ Σταυροπούλου: Τα συγκινητικά λόγια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα
Δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πώς να προστατευτούν από funds
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Τζιν παντελόνι: Τα jean combos που δεν βαριέμαι ποτέ
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
H καλοκαιρινή κομψότητα βρίσκεται συχνά στα πιο απλά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν επηρεάζονται από τις τάσεις, τις εποχές ή τις αλλαγές στη μόδα. Και το τζιν είναι σίγουρα ένα από αυτά. Είναι το item που υπάρχει σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα, το κομμάτι στο οποίο επιστρέφουμε ξανά και ξανά όταν δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε και εκείνο που καταφέρνει να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση με απόλυτη ευκολία.

Τα καθημερινά looks που επιλέγω για το γραφείο όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει

Αν και το καλοκαίρι είναι ταυτισμένο με λινά παντελόνια, μακριές φούστες και αέρινα φορέματα, το denim δεν χάνει ποτέ τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα καθημερινά looks. Αρκεί να συνδυαστεί με τα σωστά κομμάτια για να αποκτήσει πιο ανάλαφρο, καλοκαιρινό χαρακτήρα. Άλλωστε, οι πιο ενημερωμένες fashion insiders δεν αποχωρίζονται ποτέ τα αγαπημένα τους jeans, απλώς τα προσαρμόζουν στη νέα σεζόν μέσα από έξυπνα styling tricks.

jeans

Με το ξεκίνημα της νέας σεζόν έψαξα τρόπους να δώσω στο τζιν μια πιο φρέσκια καλοκαιρινή κατεύθυνση κι η πιο άμεση πηγή έμπνευσης ήταν το Instagram.

Μέσα σε λίγα scroll, τα αποθηκευμένα looks μου γέμισαν με ιδέες που δείχνουν σύγχρονες για το φετινό καλοκαίρι που το denim φοριέται με πιο θηλυκές και εκλεπτυσμένες πινελιές, ισορροπώντας ανάμεσα στο casual και το polished. Από ρομαντικές μπλούζες μέχρι tank tops και κομψά φλατ παπούτσια, αυτές είναι μερικές επιλογές που θα αναβαθμίσουν το καλοκαιρινό στυλ σου.

Statement μπλούζα, flared jeans, pointed flats

jeans

Τα pointed flats έχουν τη δύναμη να προσδίδουν σοφιστικέ χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό outfit. Σε συνδυασμό με ένα αμάνικο τοπ και το αγαπημένο σου denim, δημιουργούν μια σιλουέτα καθαρή, μοντέρνα και urban chic. Ένα σύνολο που λειτουργεί εξίσου καλά στο γραφείο όσο και σε μια απογευματινή έξοδο.

Δείτε αναλυτικά, όλα τα looks, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
 |
JEANS
 |
ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
 |
DENIM ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
 |
CASUAL LOOK
 |
OFFICE LOOK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top