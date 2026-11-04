Δίκη Τέμπη: Η Κατάθεση Του Ρομπέρτο - Επιβάτη Του Κυλικείου

Σήμερα είναι 23 ετών και είναι από τους λίγους που διασώθηκαν από το κυλικείο. Ένα νέο παιδί που έφτασε κοντά στο θάνατο και ευτυχώς είναι ζωντανός. Στάθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και κατέθεσε για το δυστύχημα. Ο Ρομπέρτο έμεινε 2 μήνες στο νοσοκομείο. Μπήκε αρχικά στην εντατική σε προθανάτια κατάσταση και έμεινε για 10 μέρες σε τεχνητό κώμα.

«Ξύπνησα στο νοσοκομείο και δεν ήξερα ότι ήμουν σε αυτό το γεγονός. Νόμισα ότι έπεσα από το μηχανάκι. Σιγά σιγά άρχισα να τα ανακαλώ. Μία δύο εβδομάδες έλεγα διάφορα πράγματα. Αυτά που έζησα ένιωθα σαν να τα βλέπω στην τηλεόραση. Δεν καταλάβαινα γιατί τα έλεγα. Μετά 1 μήνα θυμήθηκα».

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