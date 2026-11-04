Δίκη Τέμπη: Η κατάθεση του 23χρονου Ρομπέρτο που επέζησε από το κυλικείο

Η ζωή μετά το δυστύχημα – Τα εγκαύματα, τα κατάγματα και οι εφιάλτες

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δίκη Τέμπη: Η Κατάθεση Του Ρομπέρτο - Επιβάτη Του Κυλικείου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 23χρονος Ρομπέρτο είναι ένας από τους λίγους επιζώντες του δυστυχήματος στο κυλικείο.
  • Κατέθεσε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για την τραγική εμπειρία του.
  • Έμεινε 2 μήνες στο νοσοκομείο, εκ των οποίων 10 μέρες σε τεχνητό κώμα.
  • Αρχικά δεν θυμόταν το γεγονός και νόμιζε ότι είχε πέσει από μηχανάκι.
  • Μετά από ένα μήνα άρχισε να ανακαλεί τις μνήμες του από το δυστύχημα.

Σήμερα είναι 23 ετών και είναι από τους λίγους που διασώθηκαν από το κυλικείο. Ένα νέο παιδί που έφτασε κοντά στο θάνατο και ευτυχώς είναι ζωντανός. Στάθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και κατέθεσε για το δυστύχημα. Ο Ρομπέρτο έμεινε 2 μήνες στο νοσοκομείο. Μπήκε αρχικά στην εντατική σε προθανάτια κατάσταση και έμεινε για 10 μέρες σε τεχνητό κώμα.

«Ξύπνησα στο νοσοκομείο και δεν ήξερα ότι ήμουν σε αυτό το γεγονός. Νόμισα ότι έπεσα από το μηχανάκι. Σιγά σιγά άρχισα να τα ανακαλώ. Μία δύο εβδομάδες έλεγα διάφορα πράγματα. Αυτά που έζησα ένιωθα σαν να τα βλέπω στην τηλεόραση. Δεν καταλάβαινα γιατί τα έλεγα. Μετά 1 μήνα θυμήθηκα». 

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